史上唯一！馬刺連3年新秀挑戰賽雙人入選　新世代核心正式成形

▲哈波、卡瑟爾雙雙入選新秀挑戰賽。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

聖安東尼奧馬刺再度寫下聯盟紀錄，NBA公布2025年全明星周新秀挑戰賽名單，馬刺後衛卡瑟爾（Stephon Castle）與哈波（Dylan Harper）雙雙入選，讓球隊成為NBA史上唯一連續3個賽季都有多名球員獲選新秀挑戰賽的球隊。

馬刺近年新秀戰力成果逐步顯現，去年入選者為溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與卡瑟爾，再前一年則是溫班亞瑪與索漢（Jeremy Sochan），本季再度由卡瑟爾、哈波接棒，這也是馬刺隊史第5次在同一賽季有兩名以上球員站上新秀挑戰賽舞台。

卡瑟爾與哈波皆為高順位新秀，哈波在去年夏天選秀中以榜眼之姿加入聯盟，卡瑟爾則於2024年以第4順位被馬刺選中，兩人已逐漸成為球隊重建藍圖中的重要拼圖。

卡瑟爾身為2024–25賽季年度最佳新秀，本季已先發出賽36場，場均31分鐘，繳出16.9分、7.1助攻、5籃板、1.3抄截，多項數據皆創生涯新高。

數據之外，卡瑟爾也持續刷新紀錄，他成為馬刺隊史最快達成1,500分與500助攻的球員（105場），同時也是NBA史上僅有的9名球員之一，在生涯前100場比賽中就累積至少1500分、400籃板、400助攻與100記三分球，與唐西奇（Luka Dončić）、柯瑞（Stephen Curry）等人並列。

相較之下，哈波則以穩定輸出在新秀群中站穩腳步，本季出賽35場，場均21.2分鐘可貢獻10.2分、3.5助攻、3.3籃板，是少數能在未先發情況下仍維持全能表現的新秀之一。他也是聯盟8名在菜鳥賽季累積300分、100籃板與100助攻的球員之一，且是唯一在不到800分鐘內完成者。

此外，哈波目前在新秀助攻榜排名第5、抄截第6、得分第10，本季10月對籃網之戰，他成為NBA史上最年輕完成單場至少20分、5籃板、5助攻且零失誤的後衛，同時也是馬刺隊史首位以70%命中率完成20分、5籃板、5助攻的新秀。

根據聯盟規劃，卡瑟爾、哈波與其他新秀、二年級生，將進行分隊選秀，組成3支NBA新秀隊伍，另有1支G聯盟代表隊，4支球隊將在2月於洛杉磯Intuit Dome進行淘汰制賽事，為全明星周末揭開序幕。