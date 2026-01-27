運動雲

KT巫師日籍外援杉本幸基新目標！愛韓食、喜歡LE SSERAFIM許允眞

▲KT巫師日籍外援杉本幸基。（圖／截自Instagram ktwiz.pr）

▲KT巫師日籍外援杉本幸基。（圖／截自Instagram ktwiz.pr）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

韓國職棒KT巫師隊史首位日本籍外援正式亮相，為因應2026年KBO聯盟首度實施的亞洲外援制度，KT簽下25歲右投杉本幸基，並於近日在澳洲展開的春訓營中正式亮相，投入新球季備戰行列，他也透露自己對於韓國事物的喜愛。

身高182公分、體重90公斤的杉本，過去3個賽季效力於日本獨立聯盟，2025年賽季他出賽42場、投52局，拿下5勝3敗4中繼，防禦率3.05，同時以僅16次四壞球展現穩定控球。

杉本在去年11月即確定加盟KT，是亞洲外援中較早完成簽約的球員，近期已開始進行牛棚投球，逐步調整狀態。而披上背號11號，也被視為球團寄予其成為「勝利組」一員的期待。

在年輕球員居多的KT陣容中，杉本適應速度相當快，他與同齡投手孫東炫迅速熟識，並透露隊友們主動給予協助，「大家照顧我照顧得非常好，讓我很快就有『我是這支球隊一員』的感覺，我現在真的很開心地在打棒球。」

談及選擇來韓發展的契機，杉本指出，亞洲外援制度一推出便產生興趣，並向曾以替補外援身分效力KBO的白川圭翔請益，兩人曾在獨立聯盟並肩作戰兩年，杉本也笑稱，「白川真的很羨慕我，我也有自信能表現得比白川更好。」

生活層面上，杉本對韓國並不陌生，他自幼喜歡韓國料理，直言五花肉、排骨之外，「生牛肉與牛百葉也讓我印象深刻」，在飲食與文化適應上並未感到困難。

被問到登場曲、應援歌時，他毫不猶豫地回答，「我最喜歡的偶像是LE SSERAFIM，TWICE、aespa我也很喜歡，現在正在煩惱要不要選K-pop偶像的歌，還是用日本歌手的歌曲。」

當被問到「既然喜歡LE SSERAFIM，是喜歡團內的日本成員嗎？」時，他有些不好意思地低下頭說，「不是，我是許允眞的粉絲。」

場上表現方面，杉本的最大特色在於球威，他的速球最快可達154公里，搭配銳利指叉球，是其主要武器。杉本直言，指叉球是自身最具信心的球種，「透過指叉球的威脅，能讓速球的強度更明顯地發揮出來。」

他也提到，自己是前球隊中11名能投出150公里以上速球的投手之一，「帶著代表性的責任來到這裡，也明白自己的表現，會影響未來日本投手在韓國的評價。」

新賽季定位，KT總教練李強哲初步規劃由杉本擔任牛棚勝利組，與韓勝赫一同補強球隊過去欠缺的「球威型中繼」，同時也不排除在需要時轉任第6號先發或替補先發角色。

「不論教練安排什麼位置，我都會全力以赴。」杉本表示，既然從中繼出發，個人目標就是至少出賽50場以上，為球隊貢獻穩定戰力。

