井端點名5大砲　WBC日本隊火力全開：四棒人選不只一個





▲井端弘和。（圖／記者李毓康攝）



記者王真魚／綜合報導

日本棒球代表隊總教練井端弘和於26日追加公布將參加3月國際賽「世界棒球經典賽（WBC）」的10名成員，其中包含效力道奇、為球隊完成世界大賽連霸立下大功的山本由伸。至此，名單中已有15人來自上屆奪冠陣容；旅美球員則包含上季效力金鶯的菅野智之在內，共達8人，超越2009年賽事的5人紀錄，寫下歷屆最多。

「日本棒球在長打方面，也逐漸追上世界水準。」井端在2023年10月剛上任時便如此表示。兩年多過去，他期待打造出一支擁有足以向世界誇耀之破壞力的隊伍。

上屆因傷辭退的鈴木誠也，去年在大聯盟繳出30轟、100打點的成績；今季起征戰大聯盟的岡本和真與村上宗隆，也在日本累積實力，獲得美國球界高度評價。加上拿下中央聯盟打擊雙冠王的佐藤輝明，火力更加完整。

「第四棒的人選不只一個，大家都是候選人。能打的選手很多，關鍵在於怎樣的組合最容易得分。」井端強調。打線核心勢必是大谷翔平，但球隊絕非只仰賴大谷。這支打線，或許將比上屆更加令人畏懼。

面對以美國為首的對手，各國同樣集結豪華陣容。井端表示，「和上屆相比，各國都有更多優秀選手願意出賽。這正是檢驗日本水準提升到何種程度的好機會。」他期待，在本屆賽事中，日本武士隊能以壓倒性的長打火力震撼對手。