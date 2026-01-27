WBC日本隊棒次怎麼排？近藤健介：真的不太想打大谷後面

▲近藤健介。（圖／記者黃克翔攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

日本隊備戰第6屆世界棒球經典賽（WBC），打線安排成為焦點話題，福岡軟銀鷹外野手近藤健介今（27）日出席活動談到國家隊棒次時坦言，「真的不太想打大谷後面」，一番直率發言引起現場笑聲。

近藤本屆再度入選日本隊名單，活動中與球團OB五十嵐亮太等人對談，話題自然延伸至國家隊打線配置，被問及「想打第幾棒」時，近藤表示自己對於第1棒其實頗感興趣，「那是一個自己該做什麼非常明確的棒次，重點就是上壘，然後把機會交給後面的人。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧上屆WBC，近藤全賽事固定擔任第2棒，成功串聯第3棒的大谷翔平，兩人被視為日本隊最穩定的攻擊組合之一。該屆賽事中，近藤7場比賽選到8次四壞保送，打擊率0.346、1支全壘打、5分打點，上壘率高達.500、OPS達1.115，為日本隊最終封王立下關鍵貢獻。

談到本屆賽事，近藤表示，美國代表隊將由兩聯盟賽揚獎投手等最強陣容迎戰，「和上一次相比，投手水準完全不同。」他直言，「既期待，也有點不安。」但同時也補充，「世界最頂尖的選手都會來，所以我也有種想全部交給他們的感覺。」

近藤也談及「翔平後面」的重要性，毫不保留地表示，「我覺得翔平後面那一棒是最重要的，能勝任的大概也只有（鈴木）誠也、村上（宗隆）、岡本（和真）那樣的球員。」

隨後他再次吐露心聲說，「真的不太想打在大谷後面，責任太重了，那個位置還是交給大聯盟等級的選手比較好。」一番發言逗得現場笑聲不斷。