44歲川崎宗則加入中日龍擔任「臨時教練兼選手」曾來台效力味全龍



▲川崎宗則。（圖／味全龍隊提供）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

日本職棒中日龍春訓營名單出現驚奇，球團證實將邀請曾來台加入味全龍的的內野手川崎宗則，以「臨時教練兼選手」身分，參與2月於沖繩舉行的春季訓練營。

現年44歲的川崎，現仍以球員身分效力日本獨立聯盟BC聯盟栃木隊，他與中日總教練井上一樹、二軍總教練飯山裕志同為鹿兒島出身，與教練團關係深厚，也因此促成此次短期合作。

訓練期間，川崎預計將於北谷、讀谷兩座球場與年輕球員一同下場訓練，並適時給予實戰與心態上的建議。

川崎宗則是日本棒壇知名的「元氣印」，他在2000年代身為軟銀主戰游擊手，是球隊長年核心之一，2004年勇奪盜壘王與最多安打，並於2004年、2006年兩度獲選游擊手金手套獎，生涯累積多項重要個人榮譽。2009年單季43次犧牲觸擊，更展現其全面型內野手價值。

國際賽方面，川崎是日本隊首屆與第二屆世界棒球經典賽（WBC）連霸成員，2006年決賽對古巴，他在鈴木一朗安打後從二壘奔回本壘，閃過捕手觸殺的「神之右手」畫面，至今仍被視為經典瞬間。

旅美期間，川崎曾效力水手、藍鳥與小熊等隊，2017年重返日本加盟軟銀鷹，其後赴台灣效力味全龍，並自2020年起持續在BC聯盟栃木隊征戰。近年他更參與新成立的Baseball United聯盟，持續以球員身分活躍於國際舞台。

球團內部期待，這次短期合作不僅能讓年輕選手近距離學習川崎的比賽態度與職業精神，也能為正在重建中的中日龍隊帶來正向刺激。