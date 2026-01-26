賽揚光環不再？鮑爾未將日職列首選　經紀人證實暫無意與NPB簽約

▲Trevor Bauer。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

2020MLB國聯賽揚獎投手鮑爾（Trevor Bauer）未來動向再度引發關注；曾於上季效力橫濱DeNA的鮑爾，確定現階段無意與日本職棒球團簽約，其代理人盧巴（Rachel Luba）26日透過個人社群媒體親自對外說明。

稍早中南美體育媒體記者恩里克斯（Edwin Enríquez）率先爆料指出：「根據消息來源，鮑爾在2026年與NPB球團簽約的可能性並不高；情況仍可能有所變化，但目前被告知，本季在日本打球的可能性很低。」該則貼文曝光後，引起外界熱烈討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，盧巴隨即出面回應，並明確說明鮑爾的立場，她表示：「鮑爾目前並未尋求與NPB簽約，他已請我在情況發生變化時，再與NPB球團聯繫。」等同證實鮑爾現階段並未將日職列為首要選項，未來將評估其他聯盟的可能性。

35歲的鮑爾，曾於2020年勇奪賽揚獎，生涯高峰期實力備受肯定；不過近年表現起伏不定，2023年季中加盟DeNA時，曾繳出10勝4敗、防禦率2.76的亮眼成績，一度被視為灣星王牌戰力。

然而鮑爾2024年轉戰墨西哥聯盟後，2025年再度回歸DeNA，整體狀況未如預期，上季共出賽21場，僅拿下4勝吞下10敗，防禦率4.51，表現明顯下滑，也讓續約前景蒙上陰影。

事實上，DeNA球團高層先前已釋出保守態度；球季結束後，球團社長木村洋太曾公開表示：「目前他並沒有要在日本職棒繼續打球的說法，我們球團方面也尚未提出報價。」間接透露雙方並未進行實質續約談判。

隨著代理人親自證實無意續留NPB，鮑爾下一步動向是否重返美職、持續留在拉丁美洲聯盟，或尋求其他國際舞台，仍有待後續發展。