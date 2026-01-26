運動雲

大聯盟狀元郎、抗癌鬥士參戰　外媒預測WBC澳洲潛在名單亮點

▲▼世界12強棒球賽，MLB選秀狀元巴札納(Travis Bazzana)。（圖／記者李毓康攝）

▲巴札納(Travis Bazzana)。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）進入倒數，各國陣容逐漸成形，澳洲隊的潛在戰力也提前引發關注。外媒《World Baseball Network》點名，澳洲有望在本屆賽事迎來「世代交替」關鍵時刻，並指出多數在 2023 年世界棒球經典賽與 2024 年 12 強賽出賽過的澳洲選手，預料將在 2026 年經典賽尋求「雪恥」機會。

最大焦點無疑是狀元郎巴札納（Travis Bazzana）。他將迎來個人生涯首次世界棒球經典賽出賽，身分卻早已不同凡響。巴札納在2024年MLB選秀會中以狀元籤被克里夫蘭守護者選中，成為澳洲史上第一位大聯盟選秀狀元，被外界視為能一棒改變戰局的「Game Changer」，也被寄望成為澳洲打線的全新核心。

投手戰力方面，澳洲隊的精神支柱則是「抗癌鬥士」韓崔克斯（Liam Hendriks）的回歸。這位三屆大聯盟明星賽終結者，在歷經癌症治療與手肘手術後重返國際舞台，預計將扛起牛棚終結者重任。他不僅具備關鍵時刻的穩定壓制力，更是年輕投手群仰賴的精神領袖。

整體來看，澳洲隊將結合巴札納領軍的新生代火力，以及韓崔克斯坐鎮牛棚的經驗與氣場，力求在2026年WBC打出不同以往的競爭力。其他潛在牛棚成員包括葛洛斯基（Kyle Glogoski）、蓋爾（Josh Guyer）、霍蘭德（Sam Holland）、甘迺迪（Jon Kennedy）、肯特（Steven Kent）、歐洛夫林（Jack O’Loughlin）、麥葛拉斯（Daniel McGrath）、范史汀塞爾（Todd Van Steensel）。

澳洲被分在C組，將於東京巨蛋迎戰台灣、日本、韓國與捷克，這支新舊融合的隊伍，能否掀起黑馬風暴，成為本屆經典賽一大看點。

潛在先發打線

右外野：懷特菲爾德（Aaron Whitefield）

指定打擊：米德（Curtis Mead）

二壘手：巴札納（Travis Bazzana）

游擊手：葛倫丁寧（Robbie Glendinning）

一壘手：溫葛羅夫（Rixon Wingrove）

捕手：柏金斯（Robbie Perkins）

中外野：肯納利（Tim Kennelly）

三壘手：喬治（Darryl George）

左外野：坎貝爾（Andrew Campbell）

