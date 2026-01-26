運動雲

>

Wing Stars生日會誠意爆棚　芋頭夢幻登場、會晴深情告白感動粉絲

▲台鋼集團桂田文創啦啦隊Wing Stars第二屆成員芋頭。（圖／桂田文創）

▲台鋼集團桂田文創啦啦隊Wing Stars第二屆成員芋頭。（圖／桂田文創）

記者胡冠辰／綜合報導

台鋼集團桂田文創啦啦隊Wing Stars個人主題生日會持續熱烈展開！本週末由第二屆成員芋頭、會晴輪番登場；兩場生日會各具特色，呈現截然不同的舞台魅力，讓現場粉絲感受到滿滿誠意與用心。

芋頭憑藉可愛軟萌的形象深植人心，此次生日會以「轉角芋到愛」為主題，化身為知名少女漫畫《夢色蛋糕師》主角，帶來充滿粉紅泡泡的舞蹈演出，讓現場粉絲淪陷在她打造的夢幻世界裡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得一提的是，芋頭更拾起插畫家身分，親自參與生日會主視覺設計，將甜點、少女感與個人風格巧妙融合，展現滿滿巧思。

▲台鋼集團桂田文創啦啦隊Wing Stars第二屆成員芋頭。（圖／桂田文創）

下午場則由活潑甜美的會晴接力登場，特地穿上泰式傳統服飾與粉絲一同歡度生日；生日會上，她帶來唱跳演出，展現獨特舞台魅力與動人的好歌喉，讓現場粉絲一飽耳福。

會晴更在活動中向粉絲深情告白長達8分鐘，真誠分享自己在最脆弱、最不自信的時刻，感謝粉絲始終陪伴、給予支持，令現場感動不已。

每一場主題生日會皆由壽星親自操刀策畫，從主題發想、遊戲設計到舞台演出，融合女孩的創意與個人特色；透過破冰小遊戲與限定表演，女孩們不僅可以與粉絲親密交流，也展現出她們在球場以外截然不同的魅力。

▲台鋼集團桂田文創啦啦隊Wing Stars成員會晴。（圖／桂田文創）

▲台鋼集團桂田文創啦啦隊Wing Stars成員會晴。（圖／桂田文創）

▲台鋼集團桂田文創啦啦隊Wing Stars成員會晴。（圖／桂田文創）

▲台鋼集團桂田文創啦啦隊Wing Stars第二屆成員芋頭。（圖／桂田文創）

關鍵字： 台鋼雄鷹、中華職棒、棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

洋基歲月畫下句點　洛艾西加深情告別：關上人生重要篇章

洋基歲月畫下句點　洛艾西加深情告別：關上人生重要篇章

快訊／台灣注意！日本公布WBC29人名單　山本由伸確定+1

快訊／台灣注意！日本公布WBC29人名單　山本由伸確定+1

高橋光成獲3支大聯盟球隊報價卻屬小聯盟等級　與今井達也差距浮現

高橋光成獲3支大聯盟球隊報價卻屬小聯盟等級　與今井達也差距浮現

快訊／78分鐘直落二輕鬆橫掃對手　謝淑薇攜搭檔闖進澳網女雙8強

快訊／78分鐘直落二輕鬆橫掃對手　謝淑薇攜搭檔闖進澳網女雙8強

昔日未來王牌恐離道奇？　美媒爆米勒成天使潛在交易目標

昔日未來王牌恐離道奇？　美媒爆米勒成天使潛在交易目標

賽揚光環不再？鮑爾未將日職列首選　經紀人證實暫無意與NPB簽約

賽揚光環不再？鮑爾未將日職列首選　經紀人證實暫無意與NPB簽約

NBA最離奇受傷方式！　太陽一哥布克「沒看路」右腳大扭傷退

NBA最離奇受傷方式！　太陽一哥布克「沒看路」右腳大扭傷退

大谷翔平2分半致詞全英文上陣　讓球迷驚呼「超流暢」

大谷翔平2分半致詞全英文上陣　讓球迷驚呼「超流暢」

阿Ken參加婚禮心亞勒　納豆催：你快一點吧

熱門新聞

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

洋基歲月畫下句點　洛艾西加深情告別：關上人生重要篇章

快訊／台灣注意！日本公布WBC29人名單　山本由伸確定+1

高橋光成獲3支大聯盟球隊報價卻屬小聯盟等級　與今井達也差距浮現

快訊／78分鐘直落二輕鬆橫掃對手　謝淑薇攜搭檔闖進澳網女雙8強

讀者回應

﻿

熱門新聞

1500元運動幣來了　使用懶人包大公開

2「排球甜心」本季最後一舞？廖苡任淚崩

3洋基歲月畫下句點　洛艾西加深情告別

4高橋光成3支大聯盟球隊報價分析

5輕鬆橫掃對手　謝淑薇闖進澳網8強

最新新聞

1快訊／山本由伸領軍！日本公布WBC29人名單

2名記摩洛西直呼興奮

3怒吼真的有用嗎？韓職資深前輩分析

4羅登手肘復健進度樂觀

5球團投資有責任　主動帶學弟吃A5和牛

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

徐若熙、王維中離隊衝擊？葉總點名潛力股：年輕投手機會來了

霍諾德大讚台北101很方便　「是家庭友善的攀爬地點（？）」

賈永婕把101周圍「全換國旗」　超用心「讓全世界看到台灣」

吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」

吳宗憲替典LU證婚「一生都不能再改變」

Lulu陳漢典婚禮表演「漫出來啦～」經典重現
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366