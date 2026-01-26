Wing Stars生日會誠意爆棚　芋頭夢幻登場、會晴深情告白感動粉絲

▲台鋼集團桂田文創啦啦隊Wing Stars第二屆成員芋頭。（圖／桂田文創）



記者胡冠辰／綜合報導

台鋼集團桂田文創啦啦隊Wing Stars個人主題生日會持續熱烈展開！本週末由第二屆成員芋頭、會晴輪番登場；兩場生日會各具特色，呈現截然不同的舞台魅力，讓現場粉絲感受到滿滿誠意與用心。

芋頭憑藉可愛軟萌的形象深植人心，此次生日會以「轉角芋到愛」為主題，化身為知名少女漫畫《夢色蛋糕師》主角，帶來充滿粉紅泡泡的舞蹈演出，讓現場粉絲淪陷在她打造的夢幻世界裡。

值得一提的是，芋頭更拾起插畫家身分，親自參與生日會主視覺設計，將甜點、少女感與個人風格巧妙融合，展現滿滿巧思。

下午場則由活潑甜美的會晴接力登場，特地穿上泰式傳統服飾與粉絲一同歡度生日；生日會上，她帶來唱跳演出，展現獨特舞台魅力與動人的好歌喉，讓現場粉絲一飽耳福。

會晴更在活動中向粉絲深情告白長達8分鐘，真誠分享自己在最脆弱、最不自信的時刻，感謝粉絲始終陪伴、給予支持，令現場感動不已。

每一場主題生日會皆由壽星親自操刀策畫，從主題發想、遊戲設計到舞台演出，融合女孩的創意與個人特色；透過破冰小遊戲與限定表演，女孩們不僅可以與粉絲親密交流，也展現出她們在球場以外截然不同的魅力。

▲台鋼集團桂田文創啦啦隊Wing Stars成員會晴。（圖／桂田文創）