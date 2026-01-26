澳網女單16強全美內戰！　佩古拉終結凱絲衛冕之路闖8強

運動雲

▲佩古拉（Jessica Pegula）。（圖／達志影像／美聯社）

▲佩古拉（Jessica Pegula）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

美國名將佩古拉（Jessica Pegula）在澳洲網球公開賽女單16強戰展現穩定火力，以6比3、6比4擊敗同胞凱絲（Madison Keys），成功終結對手的衛冕之路，順利晉級8強。

這是澳網睽違6年再度出現的「全美國人」第4輪對決，雙方不僅同為Billie Jean King Cup隊友，私下交情深厚，還共同主持《The Player’s Box》播客節目，場上場下關係密切。

凱絲去年在墨爾本拿下生涯首座大滿貫單打冠軍，本屆賽事也帶著10連勝氣勢應戰；佩古拉則是澳網16強戰3戰全勝，狀態同樣火熱。

本場比賽僅耗時1小時18分鐘，賽會第6種子佩古拉展現成熟戰術執行力，全場4度破發，成功限制第9種子凱絲的強力進攻；佩古拉回擊成功率超過7成，僅出現13次非受迫性失誤，擊出14記致勝球，凱絲則發生28次非受迫性失誤，讓佩古拉迅速拉開比分，一度取得6比3、4比1的領先，並一路守成。

佩古拉賽後在場邊訪問中表示：「我整個賽事都打得非常好，看球很清楚、擊球也很紮實，我只是想忠於這樣的狀態，並依賴一些我覺得她可能會採取的打法。」

她進一步說道：「我覺得我一開始執行得不錯，很快就為自己拿下幾個關鍵分數；當我取得領先後，就盡量守住那個優勢，專注於我該做的事情，以及需要注意的戰術模式。」

談到比賽細節，佩古拉補充：「第一盤她打了幾局非常精彩的比賽，我必須專注於發球位置，打得聰明一些，在幾個二發上承擔風險，並盡可能改變節奏，我必須真的相信自己能夠變換速度，並把發球落點打準；第二盤時，太陽讓我幾乎什麼都看不見，我心想：算了吧，我在4比1時被破發，所以我努力不讓自己太過沮喪。」

這場勝利也延續佩古拉在澳網的亮眼表現，她在大滿貫女單第4輪的總戰績提升至8勝2敗；同時她對美國同胞的對戰優勢也持續擴大，自2023年美網16強不敵凱絲後，佩古拉對美國選手的戰績為28勝3敗，過去52週內更高達13勝1敗。

展望8強戰，佩古拉有機會再度迎戰同胞、賽會第4種子阿尼西莫娃（Amanda Anisimova），後者目前正迎戰中國好手王欣瑜，屆時勝者將成為佩古拉爭奪4強門票的對手。

關鍵字： 澳洲網球公開賽、網球、女單

