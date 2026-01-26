場外風暴影響　勇士、灰狼眾將談明尼阿波利斯沉重氛圍

▲勇士、灰狼之戰氣氛沈重。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

金州勇士今（26）日在客場以111比85擊敗明尼蘇達灰狼，但比起勝負結果，更讓人難以忽視的，是瀰漫整座球場的沉重氣氛。賽後，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）形容，這是一場令人哀傷、氣氛異常的比賽。

明尼蘇達州明尼阿波利斯市近日陷入哀悼與憤怒之中，前一日比賽甚至因涉及聯邦移民執法人員的致命事件而延期，相較於柯瑞（Stephen Curry）拿下26分的外線火力、艾德華茲（Anthony Edwards）的進攻表現，或是勇士在失去巴特勒（Jimmy Butler）後拿下的首勝，這一戰最突出的，反而是球場內外的低迷與沉痛。

柯爾賽後談到灰狼主場氛圍時坦言，「老實說，我感受到他們整個團隊正在承受痛苦，我覺得看台上的氛圍，是我參與過最詭異、也最悲傷的一場比賽之一，你能明確感受到那種哀傷的氣氛。」

他接著說，「他們的球隊，我們看得出來，正努力消化城市正在經歷的一切，那真的很令人難過，這是一個悲傷的夜晚。當然，我們贏球了，也為此感到高興，但看到這麼多人正在受苦，真的很不容易。」

美國移民及海關執法局近數週在明尼亞波利斯進行行動，已在當地引發廣泛動盪與不安。本月稍早，37歲女子芮妮・妮可・古德（Renee Nicole Good）在駕車離開執法人員時遭到擊斃，事件引爆全美多地抗議，明尼蘇達州甚至出現全州性罷工。

而僅僅兩週後，另一名37歲護理師亞歷克斯・普雷蒂（Alex Pretti）遭多名國土安全部人員強行壓制並開槍射殺。根據《紐約時報》等媒體的影像分析，現場約有10發致命槍擊。

「真的很安靜。」勇士小將波傑姆斯基（Brandin Podziemski）說道，「能量不多，大家也如預期地在表達對現況的不滿，整體氣氛非常死寂。」穆迪（Moses Moody）賽後也表示，「你真的能感受到整座城市的重量，很難想像這麼大一群人，在這樣的狀況下聚在一起比賽。」

灰狼前鋒藍道（Julius Randle）則從個人角度談到動盪對他的衝擊，「不論政治立場，這裡都有一個人性的層面。」藍道說，「我有孩子、有家庭，身為一個男人，我的責任是保護家人，看到這樣的事情，真的很難受、很難吞下去，不管發生什麼事，只要有人失去生命，你都不希望看到那一幕。」

他接著說，「從我來到這裡開始，明尼阿波利斯對我來說一直很好，球迷、社區都非常支持我，鄰居、我住的地方、我兒子就讀的學校，一切都讓我感到很幸福，所以，這一切真的很難承受。」