祝福姊姊詹詠然退役卻遭網友洗版開酸　詹皓晴正面回應

▲詹皓晴與蔣欣玗攜手挺進武漢公開賽女雙16強。（圖／詹皓晴提供）

▲詹皓晴。（圖／翻攝詹皓晴臉書）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣網球名將詹詠然（Latisha Chan）日前宣布掛拍，結束自己職業網球生涯，也成為史上首位受獲邀在四大滿貫賽舉辦退休儀式的台灣球員，多位網球好手包含葛藍喬安娜、吳芳嫺、梁恩碩等球員，以及奧運國手楊勇緯、林郁婷都獻上祝福，不過仍有許多網友因不滿2017年詹詠然世大運中暑退賽風波，湧入她還有妹妹詹皓晴的個人社群媒體留言謾罵，對此詹皓晴直接在個人IG限動發文回應。

詹詠然宣布高掛球鞋退役，結束長達30年的網球生涯，她的親妹妹，同樣也是台灣女雙好手的詹皓晴24日在個人社群發文，祝福姊姊退役後一切順利，並感謝表示兩人不只是姊妹，是搭檔、是對手，也是最懂彼此的人，「能和妳一起站在球場上，是我這一生最珍貴的回憶。」只是相關貼文一出還是吸引大批網友留言洗版開酸。

對此，詹皓晴於個人IG限時動態發文，針對「搶資源」、「網協關係」以及「退休建議」等爭議做出正面回應。

針對網友質疑的「搶資源」指控，詹皓晴直言自己並不會搶資源，強調是「在什麼排名就拿什麼補助」。關於外界戲稱網球協會為詹家開設的言論，她回應澄清自己僅認識網協內部2名員工，且是因參加金恩盃才結識的團隊人員。

至於2017年世大運的中暑風波，詹皓晴表示自己並未因中暑影響過任何比賽。此外，針對巴黎奧運時期與吳芳嫺搭檔的爭議，她說明當時兩人的世界排名確實有無法入選的可能，雙方當時均已做出解釋，但並未獲得大眾理解。

面對網友要求其跟隨姊姊步伐一起退休的言論，詹皓晴提出數據反駁。她指出自己目前世界排名38，並質疑若在此排名就選擇退休，「那要排在多少才能繼續打？」她明確表示，目前目標是思考如何讓自己回到前10名的成績，繼續為國爭光。

詹皓晴在文末感嘆，社群媒體充斥不實言論且許多人選擇相信，雖然發文可能無法完全扭轉輿論，但仍希望藉此感謝始終支持她的球迷，讓她有勇氣公開說明事實。

