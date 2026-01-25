運動雲

美國新星田恩直落三痛宰澳網3屆亞軍　8強將戰世界第3茲韋列夫

▲美國新星田恩（Learner Tien）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國新星田恩（Learner Tien）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

美國新星田恩（Learner Tien）25日傍晚於澳網男單16強戰中展現驚人宰制力，以6比4、6比0、6比3直落3拍下3屆賽會亞軍梅德維夫（Daniil Medvedev），不僅成功晉級8強，也成為自2015年基里奧斯（Nick Kyrgios）後，最年輕闖進澳網男單8強的球員。

這場勝利也讓田恩在雙方的對戰紀錄中以3勝1負領先，持續擴大兩人之間快速升溫的對抗關係；事實上，早在一年前的墨爾本，當時世界排名僅121名的田恩就曾在第2輪歷經5盤大戰爆冷擊敗梅德維夫，那場勝利成為他職業生涯的重要轉捩點，隨後又在北京賽事中再度擊敗這位前世界球王，並一路闖進個人首座巡迴賽等級決賽。

不過，這一次在澳網的交手幾乎沒有太多懸念；首盤雙方仍呈現拉鋸，但田恩靠著一記沿線正拍致勝球成功拿下，進入第2盤後戰局完全傾斜，田恩全面掌控節奏，在接下來15局比賽中豪取12局，最終以一記精彩的反拍穿越球，在1小時39分鐘內收下勝利。

田恩賽後難掩激動情緒，談到首次闖進大滿貫8強時表示：「這種感覺真的太不可思議了，能夠在這裡做到這件事非常特別；每一年能回到這裡比賽都很不一樣，這一直是我心中的一個重要目標，現在能達成真的非常開心。」

他也特別感謝墨爾本球迷的支持，「每一年我來到這裡，觀眾給我的支持都非常驚人；我也不知道為什麼，但每次回來都能感受到那種特別的氛圍，現場充滿能量，這對我來說意義重大。」

梅德維夫此役原本帶著絕佳狀態來到墨爾本，他在本月稍早於布里斯本奪下生涯第22座巡迴賽冠軍，並以3連勝第6度挺進澳網第4輪，但面對狀態火燙的田恩，始終無法在底線對抗中取得優勢。

身為第25種子的田恩以更高的穩定性、侵略性與主導性壓制對手，全場繳出33記致勝球、16次非受迫性失誤的亮眼數據；反觀梅德維夫僅有15記致勝球，卻出現多達30次非受迫性失誤。

▲美國新星田恩（Learner Tien）。（圖／達志影像／美聯社）

田恩上個月才在吉達拿下新生代年終總決賽冠軍，本屆澳網再度證明成長速度驚人，目前在即時排名已升至第24名，也成為自2002年以來，最年輕闖進大滿貫8強的美國男子選手。

接下來，田恩將於8強戰對決世界排名第3的茲韋列夫（Alexander Zverev）；茲韋列夫在16強戰中，以6比2、6比4、6比4擊敗塞倫多洛（Francisco Cerundolo）順利晉級，這也是他生涯第5度闖進澳網8強，正式超越貝克（Boris Becker），成為德國史上在澳網晉級8強次數最多的男子選手。

關鍵字： 澳洲網球公開賽、網球、男單

