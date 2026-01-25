艾卡拉茲16強直落三奪勝　23歲前14度進大滿貫8強寫紀錄

▲西班牙頭號種子「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年澳洲網球公開賽男子單打16強25日登場，今年22歲的西班牙頭號種子「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）展現球王本色，雖然開賽遭遇亂流，但耗時2小時44分鐘最終仍以7比6（8比6）、6比4、7比5直落三盤的比分，力退美國19號種子保羅（Tommy Paul），這也是艾卡拉茲連3年挺進澳網8強，他更以此役寫下多項超越傳奇球星的大滿貫里程碑。

首盤艾卡拉茲在發球局首局即遭到破發，讓保羅一度取得4比2的領先優勢，然而，頭號種子迅速調整狀態，在第8局成功回破，雙方一路纏鬥至搶七，也成功艾卡拉茲在第2個盤點把握機會，以8比6先下一城。

次盤艾卡拉茲在第3局完成關鍵破發後一路領先，最終以6比4再下一城。第三盤雙方打得更為膠著，前10局皆各自保發，戰至5比5平手後，艾卡拉茲在第11局發動攻勢完成致命破發，隨後致勝發球局穩紮穩打，最終7比5鎖定勝利。

這場奪勝後艾卡拉茲成為男網史上在23歲之前晉級大滿貫男單8強次數最多的球員，他以14次的紀錄正式超越了柏格（Bjorn Borg）與貝克爾（Boris Becker）保持的13次紀錄。此外，艾卡拉茲在大滿貫賽事對陣種子球員的勝率目前已達到驚人的80.4%，正式超越同胞前輩納達爾（Rafael Nadal）的80.1%，成為歷史上在大滿貫對決種子選手勝率最高的球員。

手握6座大滿貫金盃（法網、溫網、美網各2座）的艾卡拉茲，此行目標明確就是希望能首度突破澳網8強障礙，進而挑戰集齊四大賽冠軍的「生涯全滿貫」壯舉。若能順利奪冠，他將以22歲之齡超越納達爾（24歲）的紀錄，成為史上最年輕完成生涯全滿貫及年紀最小的7冠王。

而成功晉級8強後，艾卡拉茲將靜候地主6號種子德米納爾（Alex de Minaur）與哈薩克悍將巴伯里克（Alexander Bublik）之間的勝方。