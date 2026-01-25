運動雲

化身罰球機器！梅克14罰全中創TPBL紀錄、攜準大三元丁聖儒斬斷特攻連勝

▲臺北台新戰神梅克、丁聖儒。（圖／TPBL提供）

▲臺北台新戰神梅克。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／新北報導

TPBL例行賽25日早場比賽由新北中信特攻在主場交手臺北台新戰神，戰神此役展現強大韌性，靠著新洋將梅克轟下32分並創下聯盟歷史紀錄的14罰14中完美表現，加上主控丁聖儒繳出準大三元成績單，終場戰神以112比104踢館成功，不僅終結對手的連勝紀錄，也順利止住球隊2連敗。

前役在主場擊潰海神收下2連勝，特攻今天「背靠背」出戰近期5戰吞4敗較為低迷的戰神。此役開賽戰神很快就反客為主，當家球星雷蒙恩開賽火力全開獨攬9分，而新洋將「5星高中生」梅克與丁聖儒兩分鐘內就砍進3顆三分球，史東隨後也加入飆分行列，一口氣連拿4分，特攻當家洋將馬可雖然獨取12分，不過其他隊友沒有太多表現機會，首節打完戰神就取得34比24、雙位數領先。

▲臺北台新戰神梅克、丁聖儒。（圖／TPBL提供）

▲臺北台新戰神丁聖儒（中）。（圖／TPBL提供）

然而次節場上卻風雲變色，謝亞軒、飛克搶分，拉出10比2攻勢一口氣追到剩下2分差，隨後馬可也在外線開火，在半場最後2分鐘將比分逆轉超前，貝奇隨後上籃得手，阿巴西最後拆炸彈砍進壓哨三分球，特攻靠著單節29比15的猛攻，在上半場打完取得53比49領先。

▲臺北台新戰神梅克、雷蒙恩、錢肯尼，新北中信特攻馬可、阿巴西。（圖／TPBL提供）

▲新北中信特攻阿巴西砍進壓哨三分球。（圖／TPBL提供）

易籃後，場上情勢又出現變化，戰神梅克、基德找到手感，開始率隊開火拉出12比2的猛攻討回領先，曾文鼎、飛克挺身捍衛主場，追到剩下1分差，但此時戰神又有錢肯尼、丁聖儒加入搶分行列，加上馬可累積4犯陷入犯規麻煩，讓基德、梅克得以持續在外線轟炸，獲得強大火力挹注的戰神，再度取得雙位數領先，然而阿巴西、貝奇不願讓戰神專美於前，在第三節結束前背靠背砍進外線，阿巴西壓哨出手球彈進，但因為打到計時器因此不算分，但特攻又追到個位數分差。

▲臺北台新戰神梅克、雷蒙恩、錢肯尼，新北中信特攻馬可、阿巴西。（圖／TPBL提供）

▲臺新北中信特攻馬可。（圖／TPBL提供）

最末節雙方前半段還是打得難分難解，黃聰翰、梅克接連在外線命中，一度將比分拉開到雙位數，特攻李沛澄、貝奇雖然在外線得手想幫助球隊咬住比分，但梅克、基德又連續在外線命中，黃聰翰也在關鍵時刻砍進三分彈，也幫助戰神鎖定勝基，終場戰神以112：104踢館特攻成功，不僅終結對手連勝，球隊終結2連敗。

戰神梅克此役轟下全場最高的32分，另有11籃板7助攻2抄截1阻攻的全能表現。更恐怖的是他罰球單場14罰14中，超越雲豹克羅馬（Loranzo Kromah）單場12罰12中紀錄，成為聯盟歷史罰球百分之百命中球數最高的球員。

除了梅克有好表現，基德三分球9投5中，也有27分8籃板進帳，丁聖儒繳出17分另有10助攻9籃板的「準大三元」成績單，雷蒙恩也有16分進帳。

特攻同樣4人得分上雙，馬克29分11籃板全隊最高，阿巴西18分4助攻2阻攻，飛克12分3籃板，替補上陣的貝奇則有16分進帳。

