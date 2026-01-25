運動雲

>

守住主場更要防詐！調查局長陳白立為中信特攻開球、宣示打詐反毒

▲▼調查局長陳白立擔任新北中信特攻開球嘉賓 。（圖／新北中信特攻提供）

▲調查局長陳白立擔任新北中信特攻開球嘉賓 。（圖／新北中信特攻提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

新北中信特攻籃球隊25日於特攻主場迎戰臺北台新戰神，現場湧進數千名熱血球迷。面對詐騙手法不斷翻新，以及新興毒品滲透年輕族群，中信特攻再度邀請法務部調查局陳白立局長擔任開球儀式嘉賓，希望透過宣導，讓全民提高警覺，化身成「打詐．反毒」達人。

除了陳白立局長為賽事開球外，新北市調查處陳宇源處長、調查局秘書室邱政達主任、重新調查站陳茂益主任、新北市議會蔣根煌議長及新北市議會無黨聯盟蔡錦賢總召也一同為中信特攻大力應援。

台灣詐騙猖獗，受害民眾苦不堪言，調查局除了賽前播放宣導影片，加上今日在新莊體育館設立宣導攤位，以精美的禮物吸引民眾進行有獎徵答、臉書互動，藉此傳遞防詐及反毒知識。另外，調查局的Q版吉祥物黃喉貂「查查」也在現場手舞足蹈地介紹調查局工作內容，希望延攬新血加入調查局的行列。中信特攻於新莊體育館打造「衝電樂園」，更於本週末舉行「新北DeaDea攏」主題週，邀請球迷朋友來一場新北的美食與文化之旅，加上「查查」在現場與小球迷熱情互動，寓教於樂，非常適合闔家進場同樂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼調查局長陳白立擔任新北中信特攻開球嘉賓 。（圖／新北中信特攻提供）

▲左至右為重新調查站陳茂益主任、調查局秘書室邱政達主任、新北市議會無黨聯盟總召蔡錦賢議員、新北市議會蔣根煌議長、調查局長陳白立、中信育樂陳國恩董事長、新北市調查處陳宇源處長、台灣人壽法遵長林士淳 。（圖／新北中信特攻提供）

陳白立局長致詞時表示：「球場上守住主場，需要團隊的紀律與補位；社會要守住安全，也需要政府執法與全民警覺一起到位。調查局負責偵辦重大案件犯罪，其中反毒跟打詐非常需要大家共同協助。」

陳白立局長呼籲：「青少年絕對不要因為好奇去接觸任何毒品，因為會對個人、家庭及社會造成危害。另外，要提醒球迷們，政府機關不會利用電話、簡訊或是其他通訊工具告知你的帳戶被政府監管，這一定是詐騙，詐騙最常贏在你我一瞬間的急與貪，多一次查證，就少一次損失。」

▲▼調查局長陳白立擔任新北中信特攻開球嘉賓 。（圖／新北中信特攻提供）

▲調查局長陳白立擔任新北中信特攻開球嘉賓 。（圖／新北中信特攻提供）

新北中信特攻籃球隊以美國緝毒局（Drug Enforcement Administration）的縮寫「DEA」作為隊名，宣示「反毒」為球隊核心理念。民眾如發現詐騙及毒品危害等情資，請勇於檢舉並撥打調查局檢舉專線「0800-007-007」，大家一起守護國人生命財產安全與健康。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

NBA最離奇受傷方式！　太陽一哥布克「沒看路」右腳大扭傷退

NBA最離奇受傷方式！　太陽一哥布克「沒看路」右腳大扭傷退

「怪物等級！」山本由伸被大聯盟震撼　坦言在隊內出現「劣等感」

「怪物等級！」山本由伸被大聯盟震撼　坦言在隊內出現「劣等感」

印度賽猴子闖入、鳥糞空襲！林俊易抗壓奪金　自律自煮成關鍵

印度賽猴子闖入、鳥糞空襲！林俊易抗壓奪金　自律自煮成關鍵

孫易磊超進化！同梯賴胤豪大讚「很鬼」：力量大不是人丟出來的

孫易磊超進化！同梯賴胤豪大讚「很鬼」：力量大不是人丟出來的

李丹妃首度前進特攻主場應援　對「大房東」曾文鼎最有印象

李丹妃首度前進特攻主場應援　對「大房東」曾文鼎最有印象

海神單場慘輸42分主帥稱「連鎖反應」　賽後宣布洋將歐提茲離隊

海神單場慘輸42分主帥稱「連鎖反應」　賽後宣布洋將歐提茲離隊

台灣棒球實力強！韓國王牌左投接班人喊話：經典賽最想對決台、日

台灣棒球實力強！韓國王牌左投接班人喊話：經典賽最想對決台、日

不只是啦啦隊女神！小珍奶發新歌告白粉絲　年底目標曝

不只是啦啦隊女神！小珍奶發新歌告白粉絲　年底目標曝

卡仔同場訓練！王念好赴Driveline找到打擊方向　擊球初速突破

卡仔同場訓練！王念好赴Driveline找到打擊方向　擊球初速突破

美聯東區競爭白熱化　MLB官網點名洋基重返王座5大關鍵

美聯東區競爭白熱化　MLB官網點名洋基重返王座5大關鍵

【快嚇死】超車沒看路！汽車擦撞機車　騎士穩住平衡驚險一瞬

熱門新聞

NBA最離奇受傷方式！　太陽一哥布克「沒看路」右腳大扭傷退

「怪物等級！」山本由伸被大聯盟震撼　坦言在隊內出現「劣等感」

印度賽猴子闖入、鳥糞空襲！林俊易抗壓奪金　自律自煮成關鍵

孫易磊超進化！同梯賴胤豪大讚「很鬼」：力量大不是人丟出來的

李丹妃首度前進特攻主場應援　對「大房東」曾文鼎最有印象

海神單場慘輸42分主帥稱「連鎖反應」　賽後宣布洋將歐提茲離隊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1離奇！　太陽布克「沒看路」大扭傷退

2山本由伸坦言在隊內出現「劣等感」

3猴子鳥糞亂入印度賽　林俊易隔絕風險有絕招

4孫易磊超進化！同梯賴胤豪大讚「很鬼」

5李丹妃首度特攻應援　對曾文鼎印象深

最新新聞

1阿卡拉茲直落3淘汰保羅

2守住主場更要防詐！調查局長特攻開球

3洋基4新秀擠進百大隆巴德守備即戰力

4直落三晉級　艾卡拉茲創大滿貫神紀錄

5大谷翔平、賈吉同框掀歡呼

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【妳真的很棒】邊荷律對粉絲喊話：你們是我的Family！可愛跟自己打氣「加油」

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

徐若熙、王維中離隊衝擊？葉總點名潛力股：年輕投手機會來了

SJ高雄巨蛋開唱第一天 始源自責道歉：我感冒了QQ

【闖紅燈變路障】三寶瞬間停路中！ 2年輕女騎士猛撞重摔破相

蔡尚樺主持尾牙「階梯慘摔」　 阿Ken.蕭煌奇「柔道哏」神救場！

【技術不夠會崩潰】超窄通道畫雙白線就算了 棒棒糖還插天花板？

【老闆：這男人可以嫁】誤認咖啡450元！男子衝回店補錢　結局太可愛了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366