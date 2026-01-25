守住主場更要防詐！調查局長陳白立為中信特攻開球、宣示打詐反毒

▲調查局長陳白立擔任新北中信特攻開球嘉賓 。（圖／新北中信特攻提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

新北中信特攻籃球隊25日於特攻主場迎戰臺北台新戰神，現場湧進數千名熱血球迷。面對詐騙手法不斷翻新，以及新興毒品滲透年輕族群，中信特攻再度邀請法務部調查局陳白立局長擔任開球儀式嘉賓，希望透過宣導，讓全民提高警覺，化身成「打詐．反毒」達人。



除了陳白立局長為賽事開球外，新北市調查處陳宇源處長、調查局秘書室邱政達主任、重新調查站陳茂益主任、新北市議會蔣根煌議長及新北市議會無黨聯盟蔡錦賢總召也一同為中信特攻大力應援。

台灣詐騙猖獗，受害民眾苦不堪言，調查局除了賽前播放宣導影片，加上今日在新莊體育館設立宣導攤位，以精美的禮物吸引民眾進行有獎徵答、臉書互動，藉此傳遞防詐及反毒知識。另外，調查局的Q版吉祥物黃喉貂「查查」也在現場手舞足蹈地介紹調查局工作內容，希望延攬新血加入調查局的行列。中信特攻於新莊體育館打造「衝電樂園」，更於本週末舉行「新北DeaDea攏」主題週，邀請球迷朋友來一場新北的美食與文化之旅，加上「查查」在現場與小球迷熱情互動，寓教於樂，非常適合闔家進場同樂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲左至右為重新調查站陳茂益主任、調查局秘書室邱政達主任、新北市議會無黨聯盟總召蔡錦賢議員、新北市議會蔣根煌議長、調查局長陳白立、中信育樂陳國恩董事長、新北市調查處陳宇源處長、台灣人壽法遵長林士淳 。（圖／新北中信特攻提供）

陳白立局長致詞時表示：「球場上守住主場，需要團隊的紀律與補位；社會要守住安全，也需要政府執法與全民警覺一起到位。調查局負責偵辦重大案件犯罪，其中反毒跟打詐非常需要大家共同協助。」

陳白立局長呼籲：「青少年絕對不要因為好奇去接觸任何毒品，因為會對個人、家庭及社會造成危害。另外，要提醒球迷們，政府機關不會利用電話、簡訊或是其他通訊工具告知你的帳戶被政府監管，這一定是詐騙，詐騙最常贏在你我一瞬間的急與貪，多一次查證，就少一次損失。」





▲調查局長陳白立擔任新北中信特攻開球嘉賓 。（圖／新北中信特攻提供）

新北中信特攻籃球隊以美國緝毒局（Drug Enforcement Administration）的縮寫「DEA」作為隊名，宣示「反毒」為球隊核心理念。民眾如發現詐騙及毒品危害等情資，請勇於檢舉並撥打調查局檢舉專線「0800-007-007」，大家一起守護國人生命財產安全與健康。