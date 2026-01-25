大谷翔平WBC「使用說明書」？前冠軍監督畫藍圖：打1棒再當終結者

運動雲

▲2023世界棒球經典賽，大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

第六屆世界棒球經典賽（WBC）衛冕大戰即將引爆，日本隊的一舉一動都牽動全球球迷目光。曾帶領日本武士隊在2009年勇奪冠軍的傳奇教頭原辰德，近日針對二刀流巨星大谷翔平的起用法發表看法。他直言，大谷在短期決戰中應肩負起「開路先鋒」與「終結者」的雙重重任，透過極致的臨機應變，複製大聯盟等級的統治力，帶領球隊邁向連霸之路。

據日媒《產經新聞》報導，原辰德22日出席公開活動時，針對大谷翔平的打序與起用法展開論述。原辰德認為，最能讓大谷發揮實力的配置就是「第一棒」，這與他在道奇隊的安排不謀而合。他特別以2009年的奪冠經驗為例，當時初期安排青木宣親打1棒、鈴木一朗打3棒，但成效不佳，隨後果斷將一朗移至開路先鋒才成功奪魁。他強調，在經典賽這種短期賽事中，打序編排必須具備「臨機應變」的高度彈性。

除了打擊端的期待，原辰德更描繪了大谷在投手丘上的「最強終結者」藍圖。回顧2023年決賽，大谷在最後關頭三振美國強打楚奧特（Mike Trout）奪冠的畫面震驚世界。原辰德表示，雖然純屬個人構思，但他認為在第六屆大賽中，大谷再次於決賽階段擔任守護神將是極具威脅的起用法。不過，他也語重心長地提醒，投手要在3月將體能狀態調整至巔峰極具難度，大多數選手都必須提前展開備戰工作。

此外，原辰德也關心目前入選國家隊的外甥菅野智之。儘管菅野目前身為自由球員，未來落腳處尚未確定，但原辰德相信他已具備身為職棒球員該有的「覺悟」。隨著世界列強紛紛喊出「打倒日本」的口號，衛冕之路勢必充滿考驗。原辰德也期許在大谷翔平的帶領下，日本武士隊能再次挺過列強的牙尖嘴利，創造全新的傳奇名勝負。

關鍵字： 大谷翔平世界棒球經典賽WBC日本隊原辰德

