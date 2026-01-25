大谷翔平、賈吉同框掀歡呼　兩大MVP致詞齊放閃愛妻

▲賈吉、大谷翔平出席頒獎典禮。（圖／IG:MLB）

記者楊舒帆／綜合報導

全美棒球記者協會（BBWAA）紐約分部24日在紐約舉辦年度晚宴，國聯、美聯兩位MVP得主大谷翔平與賈吉（Aaron Judge）難得同場現身，成為全場焦點。兩人一前一後登台致詞，當賈吉在上台過程中經過大谷身後時，兩人相視而笑、輕觸手臂致意，讓現場觀眾瞬間爆出歡呼聲，也替這場星光熠熠的晚宴留下經典畫面。

大谷翔平睽違兩年再度出席晚宴，並首度偕同妻子真美子一同亮相。他以英文發表約2分半的致詞，感謝BBWAA、道奇球團、隊友與工作人員，談到世界冠軍時直言「我現在終於體會到成為冠軍是什麼滋味」。在致詞尾聲，大谷將話語留給家人，「我摯愛的妻子真美子、女兒，還有Decoy，謝謝你們讓我的人生更加完整，也感謝你們一直陪伴在我身邊。」語氣真摯，獲得全場掌聲。

擔任壓軸致詞的賈吉同樣展現溫柔一面。這位美聯MVP在感謝記者與球迷後，把焦點放在家庭，深情向妻子莎曼珊致謝，「沒有你的支持，我不可能站在這裡。你在我需要時是打擊教練，也是心理治療師，你就是我的一切。」他也提到女兒諾拉，笑說不論比賽表現好壞，回到家看到她們的笑容，「那才是全部，也提醒我什麼才是真正重要的事。」

兩位分屬不同聯盟的MVP，在致詞中不約而同提到家人，展現球場外的一面。站在世界棒球頂端的大谷與賈吉，除了場上的統治力，同樣以「愛家男人」的形象打動人心，也讓這場被譽為「棒球界奧斯卡」的晚宴，多了幾分溫馨氛圍。