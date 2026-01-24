世界大賽延長18局待命　山本由伸曝幕後：一邊喝咖啡、一邊吃壽司

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍王牌投手山本由伸公開談及世界大賽第3戰延長18局期間在牛棚待命的幕後故事，透露當天原本毫無登板計畫，甚至一邊喝咖啡、一邊吃壽司度過比賽前段，卻在投手戰線吃緊情況下，仍主動進牛棚熱身，引發外界高度關注。

山本由伸24日與前日本火腿球員杉谷拳士一同出席Nike原宿店舉行的座談會「WINNER'S MIND YOSHINOBU YAMAMOTO TALK SHOW」，首度還原那場寫下史詩級紀錄的世界大賽第3戰幕後心境。

山本在世界大賽第2戰對戰多倫多藍鳥擔任先發，主投9局用105球僅失1分，完成完投並拿下勝投；系列賽移師道奇體育場進行第3戰後，雙方一路纏鬥至延長賽，戰線拉長導致投手調度愈發吃緊。

比賽進入延長18局時，山本由伸開始在牛棚熱身，為緊急登板做準備；最終道奇靠著佛里曼（Freddie Freeman）敲出再見全壘打結束比賽，山本未實際登板，但他在僅休息一天、且第6戰仍有先發任務的狀況下仍進牛棚待命，被外界視為高度職業精神的展現。

根據日媒《日刊體育》報導，談到當下的抉擇，山本坦言內心其實相當掙扎，「與其說是猶豫，不如說那是第3戰，而我在第6戰也預定要先發，但話雖如此，比賽已經過了13、14局，投手一個接一個用完，那個當下我真的不知道自己該做的正確選擇是什麼。」

他也透露，其實當天一開始完全處於放鬆狀態，「那天本來就沒有投球的計畫，所以比賽開始的時候我還在喝咖啡，整個人非常悠閒。」

山本笑說，當天恰好遇上球隊安排的壽司日，「剛好那天是壽司師傅會來的日子，大概在第3局左右，我還當作吃點心一樣吃了壽司。」

此外，山本也分享道奇隊在球季期間的一項特殊傳統，指出每逢星期五的主場比賽都會舉辦「壽司星期五」，邀請壽司師傅到場招待全隊，已成為固定活動。

「不知道是不是因為日本選手和工作人員比較多才這樣安排的，但大家都吃得非常開心。」山本表示。

他最後也幽默補充，「如果剛好遇到登板日就吃不到，不過像是星期三、星期四投完球之後的主場星期五，或者只要我坐在休息區，我想我心情應該都會很好吧。」