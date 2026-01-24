運動雲

>

世界大賽延長18局待命　山本由伸曝幕後：一邊喝咖啡、一邊吃壽司

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍王牌投手山本由伸公開談及世界大賽第3戰延長18局期間在牛棚待命的幕後故事，透露當天原本毫無登板計畫，甚至一邊喝咖啡、一邊吃壽司度過比賽前段，卻在投手戰線吃緊情況下，仍主動進牛棚熱身，引發外界高度關注。

山本由伸24日與前日本火腿球員杉谷拳士一同出席Nike原宿店舉行的座談會「WINNER'S MIND YOSHINOBU YAMAMOTO TALK SHOW」，首度還原那場寫下史詩級紀錄的世界大賽第3戰幕後心境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

山本在世界大賽第2戰對戰多倫多藍鳥擔任先發，主投9局用105球僅失1分，完成完投並拿下勝投；系列賽移師道奇體育場進行第3戰後，雙方一路纏鬥至延長賽，戰線拉長導致投手調度愈發吃緊。

比賽進入延長18局時，山本由伸開始在牛棚熱身，為緊急登板做準備；最終道奇靠著佛里曼（Freddie Freeman）敲出再見全壘打結束比賽，山本未實際登板，但他在僅休息一天、且第6戰仍有先發任務的狀況下仍進牛棚待命，被外界視為高度職業精神的展現。

根據日媒《日刊體育》報導，談到當下的抉擇，山本坦言內心其實相當掙扎，「與其說是猶豫，不如說那是第3戰，而我在第6戰也預定要先發，但話雖如此，比賽已經過了13、14局，投手一個接一個用完，那個當下我真的不知道自己該做的正確選擇是什麼。」

他也透露，其實當天一開始完全處於放鬆狀態，「那天本來就沒有投球的計畫，所以比賽開始的時候我還在喝咖啡，整個人非常悠閒。」

山本笑說，當天恰好遇上球隊安排的壽司日，「剛好那天是壽司師傅會來的日子，大概在第3局左右，我還當作吃點心一樣吃了壽司。」

此外，山本也分享道奇隊在球季期間的一項特殊傳統，指出每逢星期五的主場比賽都會舉辦「壽司星期五」，邀請壽司師傅到場招待全隊，已成為固定活動。

「不知道是不是因為日本選手和工作人員比較多才這樣安排的，但大家都吃得非常開心。」山本表示。

他最後也幽默補充，「如果剛好遇到登板日就吃不到，不過像是星期三、星期四投完球之後的主場星期五，或者只要我坐在休息區，我想我心情應該都會很好吧。」

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球山本由伸

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

名記海曼點名！證實曾接觸老虎史庫柏　要價過高讓洋基選擇退場

名記海曼點名！證實曾接觸老虎史庫柏　要價過高讓洋基選擇退場

史庫柏交易內幕曝光　老虎大開口嚇退洋基、大都會

史庫柏交易內幕曝光　老虎大開口嚇退洋基、大都會

補強外野深度！洋基從道奇讓渡名單撿走席亞尼　奧特遭DFA

補強外野深度！洋基從道奇讓渡名單撿走席亞尼　奧特遭DFA

「法國怪物」溫班亞馬回溫爆砍26分5阻攻　創NBA史上第一神紀錄

「法國怪物」溫班亞馬回溫爆砍26分5阻攻　創NBA史上第一神紀錄

國王、暴龍密謀驚天交易？　全能長人薩波尼斯可能轉戰楓葉軍團

國王、暴龍密謀驚天交易？　全能長人薩波尼斯可能轉戰楓葉軍團

「怪物等級！」山本由伸被大聯盟震撼　坦言在隊內出現「劣等感」

「怪物等級！」山本由伸被大聯盟震撼　坦言在隊內出現「劣等感」

周天成直落二橫掃前球王　戚又仁扳倒世界第3寫最大驚奇

周天成直落二橫掃前球王　戚又仁扳倒世界第3寫最大驚奇

戴伯丞大專聯賽冠軍完美句點　2/1向統一獅報到

戴伯丞大專聯賽冠軍完美句點　2/1向統一獅報到

UBL冠軍戰／吳冠勳燃燒73球力保不失奪賽會MVP　獎項出爐一次看

UBL冠軍戰／吳冠勳燃燒73球力保不失奪賽會MVP　獎項出爐一次看

林安可旅日、獅隊外野機會浮現　冬盟雙冠王田子杰力拚開季一軍

林安可旅日、獅隊外野機會浮現　冬盟雙冠王田子杰力拚開季一軍

【驚悚瞬間】三立採訪車衝進彰銀　釀10人輕重傷...撞擊畫面曝

熱門新聞

名記海曼點名！證實曾接觸老虎史庫柏　要價過高讓洋基選擇退場

史庫柏交易內幕曝光　老虎大開口嚇退洋基、大都會

補強外野深度！洋基從道奇讓渡名單撿走席亞尼　奧特遭DFA

「法國怪物」溫班亞馬回溫爆砍26分5阻攻　創NBA史上第一神紀錄

國王、暴龍密謀驚天交易？　全能長人薩波尼斯可能轉戰楓葉軍團

「怪物等級！」山本由伸被大聯盟震撼　坦言在隊內出現「劣等感」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1史庫柏要價過高讓洋基選擇退場

2史庫柏交易內幕曝光

3洋基從道奇讓渡名單撿走席亞尼

4溫班亞馬26分5阻攻　創NBA第一神紀錄

5暴龍密謀驚天交易　薩波尼斯可能加盟

最新新聞

191歲謝南強感動東園重溫威廉波特榮耀

2不敵地主新星　戚又仁印尼大師賽止步4強

3詹詠然退役　親妹詹皓晴發聲祝福

4SGA轟47分無用　雷霆無緣破勇士73勝紀錄

5山本由伸親曝私下興趣

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【妳真的很棒】邊荷律對粉絲喊話：你們是我的Family！可愛跟自己打氣「加油」

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

霍諾德明日將徒手攀台北101 提前試爬..賈永婕現身打氣

趙露思素顏現身夜市擺攤！　曾喊：不當藝人就做這行

【霍諾德登頂了】民眾手機「放大15倍」見台北101上最頂尖的男人！

王淨撞臉CORTIS自認粗糙　柯震東:該進廠了XD

【停紅燈下一秒全撞飛】轎車突然暴衝　機車騎士全傻眼！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366