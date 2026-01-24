高中木聯／陳昱豪後援守成！激戰到9局　陽明高中11比8擊敗壽山

▲陽明首戰9局PK苦勝壽山。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

高中木棒聯賽24日點燃戰火，陽明高中與壽山高中的首戰激戰到延長賽才分出勝負。陽明高中在7局上結束仍以5比2領先，卻在7局下遭壽山高中追平，雙方一路纏鬥至9局，最終陽明靠著9局上攻下3分，並由陳昱豪後援成功關門，以11比8驚險奪勝，在本屆高中木棒聯賽拿下首勝。

陽明高中前6局打完手握3分領先，不過壽山高中在7局下展現韌性，一口氣追回3分，將戰局逼進延長賽「突破僵局制」。兩隊在8局各攻下3分，9局上陽明把握機會，靠保送擠成滿壘後，廖秉宏敲出適時安打，接著再以高飛犧牲打追加分數，單局灌進3分拉開差距。

9局下陽明換上陳昱豪登板，他先送出三振，隨後製造雙殺打，僅用精簡投球數完成守成任務，成功替球隊鎖定勝利。總教練尹德融表示，雙方實力相當，進入延長賽時特別提醒選手「把球打平、打強」，「這批選手攻擊能力不錯，今天前六棒幾乎都有至少2支安打的表現，我們相信可以靠團隊把分數打回來。」

陽明此役共動用3名投手，林彥均先發3.1局失2分，蔡博聿中繼4.2局失6分（其中2分自責），陳昱豪後援1局無失分拿下勝投。尹德融指出，蔡博聿與陳昱豪皆為野手兼任投手，主要負責比賽後段局數，其中陳昱豪雖然球速不快，但投球腦袋清楚，能掌握節奏，善用邊邊角角，讓打者難以發揮。

陳昱豪賽後透露，第8局才得知自己將登板，能有效壓制對手關鍵在於控球穩定、變化球品質佳，「當時領先3分，我對自己有信心可以守下來。」他也坦言，自己還是比較習慣擔任野手，投球算是「兼差」，這場比賽一步步來，希望能幫助球隊順利挺進第二階段。