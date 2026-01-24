運動雲

>

高中木聯／陳昱豪後援守成！激戰到9局　陽明高中11比8擊敗壽山

▲陽明首戰9局PK苦勝壽山。（圖／學生棒聯提供）

▲陽明首戰9局PK苦勝壽山。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

高中木棒聯賽24日點燃戰火，陽明高中與壽山高中的首戰激戰到延長賽才分出勝負。陽明高中在7局上結束仍以5比2領先，卻在7局下遭壽山高中追平，雙方一路纏鬥至9局，最終陽明靠著9局上攻下3分，並由陳昱豪後援成功關門，以11比8驚險奪勝，在本屆高中木棒聯賽拿下首勝。

陽明高中前6局打完手握3分領先，不過壽山高中在7局下展現韌性，一口氣追回3分，將戰局逼進延長賽「突破僵局制」。兩隊在8局各攻下3分，9局上陽明把握機會，靠保送擠成滿壘後，廖秉宏敲出適時安打，接著再以高飛犧牲打追加分數，單局灌進3分拉開差距。

[廣告]請繼續往下閱讀...

9局下陽明換上陳昱豪登板，他先送出三振，隨後製造雙殺打，僅用精簡投球數完成守成任務，成功替球隊鎖定勝利。總教練尹德融表示，雙方實力相當，進入延長賽時特別提醒選手「把球打平、打強」，「這批選手攻擊能力不錯，今天前六棒幾乎都有至少2支安打的表現，我們相信可以靠團隊把分數打回來。」

陽明此役共動用3名投手，林彥均先發3.1局失2分，蔡博聿中繼4.2局失6分（其中2分自責），陳昱豪後援1局無失分拿下勝投。尹德融指出，蔡博聿與陳昱豪皆為野手兼任投手，主要負責比賽後段局數，其中陳昱豪雖然球速不快，但投球腦袋清楚，能掌握節奏，善用邊邊角角，讓打者難以發揮。

陳昱豪賽後透露，第8局才得知自己將登板，能有效壓制對手關鍵在於控球穩定、變化球品質佳，「當時領先3分，我對自己有信心可以守下來。」他也坦言，自己還是比較習慣擔任野手，投球算是「兼差」，這場比賽一步步來，希望能幫助球隊順利挺進第二階段。

關鍵字： 高中木棒陽明高中壽山高中延長賽陳昱豪

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／破紀錄！特攻單場轟「133分」寫聯盟新高　42分狂勝海神

快訊／破紀錄！特攻單場轟「133分」寫聯盟新高　42分狂勝海神

「怪物等級！」山本由伸被大聯盟震撼　坦言在隊內出現「劣等感」

「怪物等級！」山本由伸被大聯盟震撼　坦言在隊內出現「劣等感」

名記海曼點名！證實曾接觸老虎史庫柏　要價過高讓洋基選擇退場

名記海曼點名！證實曾接觸老虎史庫柏　要價過高讓洋基選擇退場

史庫柏交易內幕曝光　老虎大開口嚇退洋基、大都會

史庫柏交易內幕曝光　老虎大開口嚇退洋基、大都會

台灣史上第一人！　詹詠然澳網泛淚正式退役

台灣史上第一人！　詹詠然澳網泛淚正式退役

補強外野深度！洋基從道奇讓渡名單撿走席亞尼　奧特遭DFA

補強外野深度！洋基從道奇讓渡名單撿走席亞尼　奧特遭DFA

快訊／網壇史上第一人！　喬科維奇大滿貫生涯400勝到手

快訊／網壇史上第一人！　喬科維奇大滿貫生涯400勝到手

國王、暴龍密謀驚天交易？　全能長人薩波尼斯可能轉戰楓葉軍團

國王、暴龍密謀驚天交易？　全能長人薩波尼斯可能轉戰楓葉軍團

「法國怪物」溫班亞馬回溫爆砍26分5阻攻　創NBA史上第一神紀錄

「法國怪物」溫班亞馬回溫爆砍26分5阻攻　創NBA史上第一神紀錄

台灣棒球實力強！韓國王牌左投接班人喊話：經典賽最想對決台、日

台灣棒球實力強！韓國王牌左投接班人喊話：經典賽最想對決台、日

當接到推銷電話時...

熱門新聞

快訊／破紀錄！特攻單場轟「133分」寫聯盟新高　42分狂勝海神

「怪物等級！」山本由伸被大聯盟震撼　坦言在隊內出現「劣等感」

名記海曼點名！證實曾接觸老虎史庫柏　要價過高讓洋基選擇退場

史庫柏交易內幕曝光　老虎大開口嚇退洋基、大都會

台灣史上第一人！　詹詠然澳網泛淚正式退役

補強外野深度！洋基從道奇讓渡名單撿走席亞尼　奧特遭DFA

讀者回應

﻿

熱門新聞

1特攻單場轟133分　破TPBL職籃新紀錄

2山本由伸坦言在隊內出現「劣等感」

3史庫柏要價過高讓洋基選擇退場

4史庫柏交易內幕曝光

5詹詠然泛淚哭了！　澳網舞台正式退役

最新新聞

1網壇首見　喬科維奇大滿貫生涯400勝

2斯威雅蒂澳網闖16強

3韓國左投接班人喊話：經典賽最想對決台日

4台東體中延長賽擊敗興大附農

5海神慘輸42分　賽後宣布歐提茲離隊

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【妳真的很棒】邊荷律對粉絲喊話：你們是我的Family！可愛跟自己打氣「加油」

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

霍諾德明日將徒手攀台北101 提前試爬..賈永婕現身打氣

趙露思素顏現身夜市擺攤！　曾喊：不當藝人就做這行

【霍諾德登頂了】民眾手機「放大15倍」見台北101上最頂尖的男人！

王淨撞臉CORTIS自認粗糙　柯震東:該進廠了XD

【停紅燈下一秒全撞飛】轎車突然暴衝　機車騎士全傻眼！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366