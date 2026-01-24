韓職英雄王牌在高雄復健懷大聯盟夢　「在溫暖地方訓練效果更好」

▲安佑鎮。（圖／截自KBO官網）

記者楊舒帆／綜合報導

Kiwoom英雄王牌投手安佑鎮目前仍在進行肩膀復健，身體狀態尚未恢復到100%，但球團仍安排他隨隊前往台灣高雄，與隊友一同展開春訓，兼顧復健與訓練，顯示球團對他的高度重視。

根據韓媒《體育朝鮮》報導，安佑鎮22日隨Kiwoom英雄自仁川國際機場出發，前往高雄春訓基地。韓媒指出，安佑鎮去年秋天結束社會服務後，原本接近回歸一軍，卻在二軍訓練期間意外造成肩膀嚴重受傷，最終甚至接受手術，因此確定無法趕上新球季開幕戰。

儘管身體尚未恢復到完全狀態，安佑鎮仍獲得球團安排，能在溫暖環境中持續復健與調整。他也對此表達感謝，並表示：「在溫暖的地方訓練，效果應該會更好，非常感謝球團的體貼與照顧。」韓媒分析，讓他隨隊訓練，有助於復健過程與團隊節奏同步進行。

目前安佑鎮已開始進行傳接球訓練，現階段可投至約30公尺距離，接下來將在高雄逐步拉長投球距離為階段性目標。他也坦言，肩膀是投手最關鍵部位，復健過程仍需謹慎，但目前傳球並未出現疼痛，活動範圍也維持正常。

日前轉戰大聯盟的宋成文，也曾點名安佑鎮是下一位最有可能赴美的Kiwoom英雄出身球員。對此，安佑鎮保持一貫冷靜回應：「成文哥那樣說，我真的非常感謝。我當然也有大聯盟的夢想，但該去的時候自然會去。我只要像以前一樣，在投手丘上把球投好，我相信機會就會來。」韓媒指出，安佑鎮現階段仍將重心放在復健與回歸賽場本身。