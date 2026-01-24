運動雲

>

韓職英雄王牌在高雄復健懷大聯盟夢　「在溫暖地方訓練效果更好」

▲安佑鎮、郭斌。（圖／截自KBO官網）

▲安佑鎮。（圖／截自KBO官網）

記者楊舒帆／綜合報導

Kiwoom英雄王牌投手安佑鎮目前仍在進行肩膀復健，身體狀態尚未恢復到100%，但球團仍安排他隨隊前往台灣高雄，與隊友一同展開春訓，兼顧復健與訓練，顯示球團對他的高度重視。

根據韓媒《體育朝鮮》報導，安佑鎮22日隨Kiwoom英雄自仁川國際機場出發，前往高雄春訓基地。韓媒指出，安佑鎮去年秋天結束社會服務後，原本接近回歸一軍，卻在二軍訓練期間意外造成肩膀嚴重受傷，最終甚至接受手術，因此確定無法趕上新球季開幕戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管身體尚未恢復到完全狀態，安佑鎮仍獲得球團安排，能在溫暖環境中持續復健與調整。他也對此表達感謝，並表示：「在溫暖的地方訓練，效果應該會更好，非常感謝球團的體貼與照顧。」韓媒分析，讓他隨隊訓練，有助於復健過程與團隊節奏同步進行。

目前安佑鎮已開始進行傳接球訓練，現階段可投至約30公尺距離，接下來將在高雄逐步拉長投球距離為階段性目標。他也坦言，肩膀是投手最關鍵部位，復健過程仍需謹慎，但目前傳球並未出現疼痛，活動範圍也維持正常。

日前轉戰大聯盟的宋成文，也曾點名安佑鎮是下一位最有可能赴美的Kiwoom英雄出身球員。對此，安佑鎮保持一貫冷靜回應：「成文哥那樣說，我真的非常感謝。我當然也有大聯盟的夢想，但該去的時候自然會去。我只要像以前一樣，在投手丘上把球投好，我相信機會就會來。」韓媒指出，安佑鎮現階段仍將重心放在復健與回歸賽場本身。

關鍵字： 安佑鎮肩膀復健Kiwoom英雄春訓高雄

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／破紀錄！特攻單場轟「133分」寫聯盟新高　42分狂勝海神

快訊／破紀錄！特攻單場轟「133分」寫聯盟新高　42分狂勝海神

「怪物等級！」山本由伸被大聯盟震撼　坦言在隊內出現「劣等感」

「怪物等級！」山本由伸被大聯盟震撼　坦言在隊內出現「劣等感」

名記海曼點名！證實曾接觸老虎史庫柏　要價過高讓洋基選擇退場

名記海曼點名！證實曾接觸老虎史庫柏　要價過高讓洋基選擇退場

史庫柏交易內幕曝光　老虎大開口嚇退洋基、大都會

史庫柏交易內幕曝光　老虎大開口嚇退洋基、大都會

台灣史上第一人！　詹詠然澳網泛淚正式退役

台灣史上第一人！　詹詠然澳網泛淚正式退役

補強外野深度！洋基從道奇讓渡名單撿走席亞尼　奧特遭DFA

補強外野深度！洋基從道奇讓渡名單撿走席亞尼　奧特遭DFA

快訊／網壇史上第一人！　喬科維奇大滿貫生涯400勝到手

快訊／網壇史上第一人！　喬科維奇大滿貫生涯400勝到手

國王、暴龍密謀驚天交易？　全能長人薩波尼斯可能轉戰楓葉軍團

國王、暴龍密謀驚天交易？　全能長人薩波尼斯可能轉戰楓葉軍團

「法國怪物」溫班亞馬回溫爆砍26分5阻攻　創NBA史上第一神紀錄

「法國怪物」溫班亞馬回溫爆砍26分5阻攻　創NBA史上第一神紀錄

台灣棒球實力強！韓國王牌左投接班人喊話：經典賽最想對決台、日

台灣棒球實力強！韓國王牌左投接班人喊話：經典賽最想對決台、日

【霍諾德登頂了】民眾手機「放大15倍」見台北101上最頂尖的男人！

熱門新聞

快訊／破紀錄！特攻單場轟「133分」寫聯盟新高　42分狂勝海神

「怪物等級！」山本由伸被大聯盟震撼　坦言在隊內出現「劣等感」

名記海曼點名！證實曾接觸老虎史庫柏　要價過高讓洋基選擇退場

史庫柏交易內幕曝光　老虎大開口嚇退洋基、大都會

台灣史上第一人！　詹詠然澳網泛淚正式退役

補強外野深度！洋基從道奇讓渡名單撿走席亞尼　奧特遭DFA

讀者回應

﻿

熱門新聞

1特攻單場轟133分　破TPBL職籃新紀錄

2山本由伸坦言在隊內出現「劣等感」

3史庫柏要價過高讓洋基選擇退場

4史庫柏交易內幕曝光

5詹詠然泛淚哭了！　澳網舞台正式退役

最新新聞

1網壇首見　喬科維奇大滿貫生涯400勝

2斯威雅蒂澳網闖16強

3韓國左投接班人喊話：經典賽最想對決台日

4台東體中延長賽擊敗興大附農

5海神慘輸42分　賽後宣布歐提茲離隊

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【妳真的很棒】邊荷律對粉絲喊話：你們是我的Family！可愛跟自己打氣「加油」

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

霍諾德明日將徒手攀台北101 提前試爬..賈永婕現身打氣

趙露思素顏現身夜市擺攤！　曾喊：不當藝人就做這行

【霍諾德登頂了】民眾手機「放大15倍」見台北101上最頂尖的男人！

王淨撞臉CORTIS自認粗糙　柯震東:該進廠了XD

【停紅燈下一秒全撞飛】轎車突然暴衝　機車騎士全傻眼！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366