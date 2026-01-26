「永田條款」主角返台投入選秀　林威助曾客座指導評滿有機會

▲永田颯太郎加入列特博團隊！ 。（圖／截自列特博生技粉絲團）

記者楊舒帆／台北報導

「永田條款」本人永田颯太郎確定今年將投入中職選秀，握有狀元籤的富邦悍將是否將他列入考慮引發熱議。副領隊林威助曾在永田颯太郎就讀台體大時期客座指導，認證其態度很好。

永田颯太郎因在台就學符合條例資格，球團將請球探持續追蹤他在業餘社會球隊（列特博生技）的表現與數據。林威助指出，過去受台體大教練林宗毅邀請指導時，曾聽林宗毅評價永田的態度是全隊最突出，「又可以參加中職選秀的話，應該也是蠻有機會的。」永田颯太郎上半年在選秀前都將參加業餘賽事，林威助表示，「看他表現如何，我們都會觀察。」

永田颯太郎過去就讀台灣體大，因中職修改規章使在台就讀大學滿四年之外籍生可視為本土球員，被外界稱為「永田條款」。他在 2022 年日職選秀獲東北樂天金鷲育成指名，旅日發展數年後，決定於今年返台挑戰中職選秀。

關於後續選秀佈局，林威助表示目前尚未具體討論旅外選手名單，需等春訓開始並召開球探會議後才會有明確方向。至於自主培訓與測試選手，目前有數名球員正隨隊測試，包含多羅華韋、黃兆維等，將透過春訓表現由教練團進行最後評估。