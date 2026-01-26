運動雲

>

桃猿談228條款立場　新洋投人選多名評估中、近期有望公布

▲▼樂天桃猿球團處處長礒江厚綺。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲樂天桃猿球團處處長礒江厚綺。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者胡冠辰／綜合報導

中職「228條款」自本月10號台鋼雄鷹總教練洪一中在開訓典禮「失言」後，再度引發討論，樂天桃猿副領隊礒江厚綺今（26日）受訪談及條款是否需要修正時表示，球團尊重228條款的內容，並認為這並不是不好的制度，因此目前沒有特別想要調整的想法。

至於今年球隊在洋將合約中是否會加入相關條文安排，礒江厚綺說明，過去與魔神樂的合約屬於較特殊狀況，當時確實有簽相關條文，但「我們今年找的洋投，目前都沒有簽這個條款。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

依中職現行規章，針對外國籍球員轉隊設有「228條款」：若該洋將在當年度球員註冊期限截止時仍登錄於原球團名下，原球團於次年度2月底前擁有優先議約權；除非原球團以書面向聯盟提出同意放棄，才不受限制。

在洋投戰力布局方面，桃猿也透露仍有補強規劃；礒江厚綺表示，球隊今年希望至少再補進1位洋投，他也補充希望能在開季之前就讓新洋投到隊中，至於人選進度礒江厚綺指出，目前已有多名候選名單在內部討論評估中，希望近期能對外公布好消息。

被問及新洋投是否具備亞洲職棒經驗，礒江厚綺回應候選名單中「有，也有沒有的」，現階段尚未鎖定單一人選，仍在多名選項中持續評估。

關鍵字： 樂天桃猿中華職棒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

快訊／台灣注意！日本公布WBC29人名單　山本由伸確定+1

快訊／台灣注意！日本公布WBC29人名單　山本由伸確定+1

味全龍一次Thank You5名小龍女　Queena、小珍奶、柳柳過往風波再掀討論

味全龍一次Thank You5名小龍女　Queena、小珍奶、柳柳過往風波再掀討論

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

洋基歲月畫下句點　洛艾西加深情告別：關上人生重要篇章

洋基歲月畫下句點　洛艾西加深情告別：關上人生重要篇章

聽到陳冠宇入列經典賽名單　大聯盟名記直呼「很興奮」

聽到陳冠宇入列經典賽名單　大聯盟名記直呼「很興奮」

高橋光成獲3支大聯盟球隊報價卻屬小聯盟等級　與今井達也差距浮現

高橋光成獲3支大聯盟球隊報價卻屬小聯盟等級　與今井達也差距浮現

快訊／78分鐘直落二輕鬆橫掃對手　謝淑薇攜搭檔闖進澳網女雙8強

快訊／78分鐘直落二輕鬆橫掃對手　謝淑薇攜搭檔闖進澳網女雙8強

昔日未來王牌恐離道奇？　美媒爆米勒成天使潛在交易目標

昔日未來王牌恐離道奇？　美媒爆米勒成天使潛在交易目標

賽揚光環不再？鮑爾未將日職列首選　經紀人證實暫無意與NPB簽約

賽揚光環不再？鮑爾未將日職列首選　經紀人證實暫無意與NPB簽約

霍諾德到了！1小時31分攻頂！　台北101頂端興奮自拍：風好大

熱門新聞

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

快訊／台灣注意！日本公布WBC29人名單　山本由伸確定+1

味全龍一次Thank You5名小龍女　Queena、小珍奶、柳柳過往風波再掀討論

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

洋基歲月畫下句點　洛艾西加深情告別：關上人生重要篇章

聽到陳冠宇入列經典賽名單　大聯盟名記直呼「很興奮」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1500元運動幣來了　使用懶人包大公開

2快訊／山本由伸領軍！日本公布WBC29人名單

3「排球甜心」本季最後一舞？廖苡任淚崩

4洋基歲月畫下句點　洛艾西加深情告別

5味全龍一次「Thank You」5名小龍女

最新新聞

1自勉棒球魯夫！陳傑憲WBC拼大谷

2致敬中壢東南亞文化　雲豹推南洋瘋豹主題周

3味全龍一次「Thank You」5名小龍女

4追平勇士73勝夢碎　雷霆吞本季第10敗

5曾指導永田　林威助：選秀有機會

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

徐若熙、王維中離隊衝擊？葉總點名潛力股：年輕投手機會來了

霍諾德大讚台北101很方便　「是家庭友善的攀爬地點（？）」

賈永婕把101周圍「全換國旗」　超用心「讓全世界看到台灣」

吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」

吳宗憲替典LU證婚「一生都不能再改變」

Lulu陳漢典婚禮表演「漫出來啦～」經典重現
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366