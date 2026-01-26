桃猿談228條款立場　新洋投人選多名評估中、近期有望公布

▲樂天桃猿球團處處長礒江厚綺。（圖／記者蔡厚瑄攝）



記者胡冠辰／綜合報導

中職「228條款」自本月10號台鋼雄鷹總教練洪一中在開訓典禮「失言」後，再度引發討論，樂天桃猿副領隊礒江厚綺今（26日）受訪談及條款是否需要修正時表示，球團尊重228條款的內容，並認為這並不是不好的制度，因此目前沒有特別想要調整的想法。

至於今年球隊在洋將合約中是否會加入相關條文安排，礒江厚綺說明，過去與魔神樂的合約屬於較特殊狀況，當時確實有簽相關條文，但「我們今年找的洋投，目前都沒有簽這個條款。」

依中職現行規章，針對外國籍球員轉隊設有「228條款」：若該洋將在當年度球員註冊期限截止時仍登錄於原球團名下，原球團於次年度2月底前擁有優先議約權；除非原球團以書面向聯盟提出同意放棄，才不受限制。

在洋投戰力布局方面，桃猿也透露仍有補強規劃；礒江厚綺表示，球隊今年希望至少再補進1位洋投，他也補充希望能在開季之前就讓新洋投到隊中，至於人選進度礒江厚綺指出，目前已有多名候選名單在內部討論評估中，希望近期能對外公布好消息。

被問及新洋投是否具備亞洲職棒經驗，礒江厚綺回應候選名單中「有，也有沒有的」，現階段尚未鎖定單一人選，仍在多名選項中持續評估。