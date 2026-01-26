運動雲

大谷領軍侍日本衝連霸　阪神主力恐陷「WBC替補風險」

▲央聯年度MVP的強打佐藤輝明。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

2026世界棒球經典賽將於3月5日正式開打，日本代表隊「侍日本」名單陸續到位；在大谷翔平等多名旅美球星領軍之下，加上上季在日本職棒繳出成績的本土好手，陣容看似星光熠熠，但從配置來看，卻也浮現對阪神虎而言不可忽視的潛在風險。

阪神4人首戰WBC　本土戰力卻未必是主力

侍日本力拚WBC連霸，繼先前公布以大谷翔平（道奇）為首的8名投手後，日本棒協1月16日再度追加11名野手，主要來自日本職棒球團，包括牧秀悟等人。

據日本體育媒體推測，其餘名單將於1月底公布，投手預料仍以山本由伸（道奇）、今永昇太（小熊）等旅美球員為核心，野手則可能包含村上宗隆（白襪）、岡本和真（藍鳥）等人。

▲森下翔太（Shota Morishita）。（圖／達志影像／美聯社）

在旅美球星備受關注之際，本土球員的入選球隊卻呈現高度集中；2025日本一的福岡軟銀鷹共有4人入選，去年拿下中央聯盟冠軍的阪神虎同樣有4人進榜，其餘央聯球隊僅DeNA與巨人各1人，其餘3隊無人入選。

阪神4名入選球員全為WBC初體驗，包括上季囊括打點王與全壘打王、榮獲央聯年度MVP的強打佐藤輝明、最佳9人外野手森下翔太、捕手坂本誠志郎，以及持續刷新例行賽連續無失分紀錄的後援投手石井大智。

▲石井大智（Daichi Ishii）。（圖／達志影像／美聯社）

然而，這些支撐阪神奪冠的重要戰力，在國家隊中卻未必能穩坐主力；根據日媒《NEWSポストセブン》報導，一名東京球團情蒐人員直言：「大阪媒體雖然有預測讓佐藤輝明擔任第4棒、三壘手，但實際情況來看，成為替補的可能性相當高；三壘位置若由村上與岡本進駐，幾乎沒有空間，就算能守外野，鈴木誠也（小熊）與吉田正尚（紅襪）若都在名單中，最後一個名額多半會是近藤健介，至於指定打擊，當然就是大谷翔平。」

WBC替補風險高　前屆已有前車之鑑

不只佐藤輝明，另一名阪神主力森下翔太，也被認為可能以「超級替補」身分待命；對於在球季開幕前夕參加WBC卻被安排為替補的風險，一名曾任職捕手的日本棒球評論家指出：「入選WBC的球員，通常會提早進行身體調整，因此開季初期狀況好的選手不少；但赴美比賽帶來的時差負擔很大，尤其是替補球員，因為缺乏實戰出賽，無論心理或身體層面都會變得相當困難。」

2023年上屆WBC就曾出現類似案例。當時效力西武獅、擔任球隊主砲的山川穗高，在國家隊中僅能擔任內野替補，整屆賽會僅出賽3場、5打數敲出1支安打；返國後不久，他便在4月初因下半身緊繃離隊，後續又因場外風波遭球團停賽，整季僅出賽17場。

同屆賽事中，臨時頂替鈴木誠也受傷空缺而入選的牧原大成，也只獲得2個打席的出場機會；報導分析：「在開幕前實戰量不足的情況下，牧原進入球季後於4月拉傷左大腿遭到登錄抹消，整個賽季表現都未能回到水準。」

▲坂本誠志郎。（圖／達志影像／美聯社）

憧憬大谷卻藏風險？前輩點出關鍵隱憂

目前佐藤輝明在侍日本的定位，正好與上述案例高度重疊；佐藤過去曾公開表示將大谷翔平視為憧憬對象，直言「想在近距離看看他，也想聽他說話」，如今如願成為隊友，卻也引發前輩憂心。

阪神OB、前日本隊投手江本孟紀指出：「阪神這4名入選球員都還年輕，移動上的負擔應該不是問題，但我最擔心的是佐藤輝明；在WBC期間，他會受到大聯盟球員什麼樣的影響很關鍵，若只是學習技術還好，但被他們的身體素質刺激，結果一味投入重量訓練、導致身體平衡崩壞而失敗的例子並不少見，佐藤身上有一點危險的氣息。」

即便能獲得出賽機會，與擁有驚人身體條件與飛行距離的大谷翔平並肩作戰，本身就伴隨巨大心理壓力；上屆大會中，前一年以主砲身分率領養樂多燕子奪冠的村上宗隆，就曾在賽會期間陷入極度低潮。

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

洋基歲月畫下句點　洛艾西加深情告別：關上人生重要篇章

高橋光成獲3支大聯盟球隊報價卻屬小聯盟等級　與今井達也差距浮現

快訊／78分鐘直落二輕鬆橫掃對手　謝淑薇攜搭檔闖進澳網女雙8強

昔日未來王牌恐離道奇？　美媒爆米勒成天使潛在交易目標

賽揚光環不再？鮑爾未將日職列首選　經紀人證實暫無意與NPB簽約

NBA最離奇受傷方式！　太陽一哥布克「沒看路」右腳大扭傷退

大谷翔平2分半致詞全英文上陣　讓球迷驚呼「超流暢」

WBC英國隊再添大聯盟生力軍！巨人後援投手參戰　帶弟弟入隊

