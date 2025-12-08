運動雲

>

幫我顧一下！　尼克哈特被換上場竟把小孩交給板凳區隊友照料

記者杜奕君／綜合報導

紐約尼克8日以106比100擊敗奧蘭多魔術，此戰貢獻17分、12籃板、2抄截的尼克全能悍將哈特（Josh Hart）在比賽中卻有逗趣一幕出現。哈特將自己的雙胞胎小孩抱到尼克球員席，不料卻被教練點到準備換上場，情急之下哈特就將小孩交給身旁的隊友，尼克此戰先發中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）照顧，只見人在板凳席的羅賓森一臉錯愕地接過小孩，模樣相當逗趣。

尼克此戰在主場迎戰魔術造訪，靠著明星主控布朗森（Jalen Brunson）砍下30分、9籃板，阿努諾比（OG Anunoby）貢獻21分、7籃板、3抄截，以及哈特17分、12籃板、2抄截，攜手以6分之差捍衛主場勝利。

不過此戰比賽外的「插曲」不斷，先是魔術主力得分王華格納（Franz Wagner）在開賽先發僅7分17秒，就因為遭對手一次奮力防守，導致重摔落地，左膝明顯出現傷勢退場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨後魔術射手後衛班恩（Desmond Bane）在對手阿努諾比一次快攻遭擋下後，竟將球砸向阿努諾比，險些引發雙方衝突，班恩也遭吹技術犯規。

最後則是較為有趣的畫面，尼克主力前鋒哈特將自己的一對雙胞胎小孩，抱到球員席上坐著觀賽，不料隨後哈特竟被總教練點到準備替換上場，情急之下，哈特竟把小孩交給右方的隊友羅賓森，只見羅賓森當下是一臉錯愕、疑惑，逗趣模樣全被轉播單位給拍下，成為此戰相當搞笑的一幕。

▲尼克哈特把自己的雙胞胎小孩抱到球員席觀賽。（圖／翻攝自IG）

▲尼克哈特把自己的雙胞胎小孩抱到球員席觀賽。（圖／翻攝自IG）

只是羅賓森不僅「臨時保姆」當得稱職，場上表現也相當不錯，此戰先發上陣貢獻6分、13籃板、2助攻，外帶抄截、阻攻各1次，也是尼克贏球重要功臣。

▲尼克悍將哈特趕著上場，竟把自己小孩丟給坐隔壁隊友照顧。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克悍將哈特趕著上場，竟把自己小孩丟給坐隔壁隊友照顧。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA尼克哈特羅賓森阿努諾比班恩華格納Josh Hart

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

一哥柯瑞持續缺陣　勇士波傑姆斯基砍21分8籃板7助攻全能領勝

一哥柯瑞持續缺陣　勇士波傑姆斯基砍21分8籃板7助攻全能領勝

約基奇生涯助攻數超越喬丹　金塊狂掃客場10連勝

約基奇生涯助攻數超越喬丹　金塊狂掃客場10連勝

快訊／「中國約基奇」NBA首度先發　楊瀚森秀爆扣砍4分5籃板

快訊／「中國約基奇」NBA首度先發　楊瀚森秀爆扣砍4分5籃板

U19籃球聯盟　中和國中吞4連敗卓稟祥仍想向陳盈駿看齊

U19籃球聯盟　中和國中吞4連敗卓稟祥仍想向陳盈駿看齊

獨家／PLG震撼彈！　富邦勇士隊史最強洋將辛特力將回鍋效力

獨家／PLG震撼彈！　富邦勇士隊史最強洋將辛特力將回鍋效力

亞洲帕拉青年運動會代表團啟航　運動部長李洋親送機

亞洲帕拉青年運動會代表團啟航　運動部長李洋親送機

SGA不到29分鐘轟33分　連95場得分破20分大關史上第2強

SGA不到29分鐘轟33分　連95場得分破20分大關史上第2強

雷蒙恩砍本季新高22分無用　特攻靠阿巴西帶傷拚出21分終止4連敗

雷蒙恩砍本季新高22分無用　特攻靠阿巴西帶傷拚出21分終止4連敗

感人！桑尼東超出賽重傷緊急送醫　隊友沃許本爆扣後手比31號力挺

感人！桑尼東超出賽重傷緊急送醫　隊友沃許本爆扣後手比31號力挺

19分領先差點花光　雲豹靠得分掛零的莊博元致勝防守險勝攻城獅

19分領先差點花光　雲豹靠得分掛零的莊博元致勝防守險勝攻城獅

惠利許願來台喝珍奶 　一到高雄直呼：好熱！

熱門新聞

獅隊要求富邦本週交25人名單　同步希望蘇智傑這週給出回覆

獨家／PLG震撼彈！　富邦勇士隊史最強洋將辛特力將回鍋效力

老虎王牌要被挖走？道奇祭1換4超豪華包裹　美媒稱規模「超越想像」

道奇「長髮巨投」結婚了！　觀眾席搭訕美女4年後變老婆

林倪安遭指介入高志綱婚姻　發布10點聲明！強調全面提告

捕手成補強熱門！前悍將姚冠瑋傳味全龍積極網羅

讀者回應

﻿

熱門新聞

1獅隊要求富邦本週交25人名單

2富邦勇士隊史最強洋將　辛特力回鍋

3老虎王牌要被挖走？

4道奇「長髮巨投」結婚了！　觀眾席搭訕美女4年後變老婆

5林倪安發布10點聲明、將對匿名爆料者提告

最新新聞

1超越劉丞勳　張俊生53場達UBA千分里程碑

2中職協辦裁判推廣營　兩天帶你看見不一樣的棒球

3安聯人壽挺冬奧　花滑李宇翔當代言人

4前遊騎兵老闆希克斯辭世

5平鎮李星漢奪MVP鋁棒聯賽個人獎

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

【兩柴在吵架】柯基夾中間：你們可別咬偏惹餒OAO

羅志祥駁和經紀人秘婚生子　露面崩潰：家人怎麼結

杜汶澤見台灣封鎖小紅書　曝「沒用過」：我對紅色過敏

【8歲兒涉校園霸凌】賴瑞隆：會讓孩子離開學校「提到兒子哽咽哭了」

惠利許願來台喝珍奶 　一到高雄直呼：好熱！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366