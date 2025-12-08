幫我顧一下！　尼克哈特被換上場竟把小孩交給板凳區隊友照料

記者杜奕君／綜合報導

紐約尼克8日以106比100擊敗奧蘭多魔術，此戰貢獻17分、12籃板、2抄截的尼克全能悍將哈特（Josh Hart）在比賽中卻有逗趣一幕出現。哈特將自己的雙胞胎小孩抱到尼克球員席，不料卻被教練點到準備換上場，情急之下哈特就將小孩交給身旁的隊友，尼克此戰先發中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）照顧，只見人在板凳席的羅賓森一臉錯愕地接過小孩，模樣相當逗趣。

尼克此戰在主場迎戰魔術造訪，靠著明星主控布朗森（Jalen Brunson）砍下30分、9籃板，阿努諾比（OG Anunoby）貢獻21分、7籃板、3抄截，以及哈特17分、12籃板、2抄截，攜手以6分之差捍衛主場勝利。

不過此戰比賽外的「插曲」不斷，先是魔術主力得分王華格納（Franz Wagner）在開賽先發僅7分17秒，就因為遭對手一次奮力防守，導致重摔落地，左膝明顯出現傷勢退場。

隨後魔術射手後衛班恩（Desmond Bane）在對手阿努諾比一次快攻遭擋下後，竟將球砸向阿努諾比，險些引發雙方衝突，班恩也遭吹技術犯規。

最後則是較為有趣的畫面，尼克主力前鋒哈特將自己的一對雙胞胎小孩，抱到球員席上坐著觀賽，不料隨後哈特竟被總教練點到準備替換上場，情急之下，哈特竟把小孩交給右方的隊友羅賓森，只見羅賓森當下是一臉錯愕、疑惑，逗趣模樣全被轉播單位給拍下，成為此戰相當搞笑的一幕。

只是羅賓森不僅「臨時保姆」當得稱職，場上表現也相當不錯，此戰先發上陣貢獻6分、13籃板、2助攻，外帶抄截、阻攻各1次，也是尼克贏球重要功臣。

