獨家／PLG震撼彈！　富邦勇士隊史最強洋將辛特力將回鍋效力

▲勇士確定將迎回「隊史最強洋將」辛特力助陣。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／台北報導

先前因中華男籃世界盃資格賽窗口期，賽季暫停將超過一個月的PLG職籃，近日又有重磅消息出現，聯盟人氣勁旅台北富邦勇士確定將迎回「隊史最強洋將」辛特力（Michael Singletary）回鍋助陣，這也將是辛特力自2023-24賽季遭遇嚴重傷勢，賽季提前報銷後，闊別一季之後再度重返勇士陣營效力。

現年37歲，身高198公分的辛特力，自2020年開始加入勇士陣營，當時為球隊出征ABL東南亞職籃聯賽，隨後PLG職籃成立，辛特力更成為勇士完成冠軍「三連霸」大業要角，曾連兩季拿下總冠軍賽MVP殊榮，也是2022-23賽季PLG職籃年度得分王，在台履歷可說相當亮眼。

不過辛特力在2023-24賽季遭遇嚴峻運動傷害，在比賽中遭遇腓骨近端骨折、前下脛腓韌帶部分撕裂以及三角韌帶發炎傷勢，全季僅出賽13場就提前報銷，賽季結束後也正式宣布離隊。

辛特力累積PLG生涯場均22.4分、11.2籃板、4.8助攻、1.5抄截，可說是勇士隊史至今最強洋將，更是球隊在「野獸」林志傑之外，另一位場上領袖級人物。

隨後辛特力展開漫長復健生涯，今年4月他也曾代表泰國職籃曼谷高科技隊，來台進行BCL客場賽事，其後也傳出PLG職籃新成立的洋基工程隊，也曾和辛特力有過接觸，但最終並未網羅。

不過，日前辛特力傳出「鳳還巢」加盟勇士，將重返台籃舞台效力，預料也將成為勇士在林志傑手傷缺陣情況下，球隊的重要老將「定心丸」。

目前勇士登錄洋將包括古德溫（Archie Lee Goodwin III）、柏萊特（Bennie Boatwright）以及哥倫特（Troy Gillenwater）其中外籍球員限註冊3位，賽季中球隊註銷球員，至少要隔1個月以上，才能重新註冊該球員。

▲辛特力本季將重返台籃舞台為勇士效力。（圖／PLG提供）