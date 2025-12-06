運動雲

蔡家福當選新任中華奧會主席　郭婞淳成奧會執行委員

▲中華奧會主席改選，蔡家福當選、林鴻道正式卸任。（圖／中華奧會提供）

▲中華奧會主席改選，蔡家福（右）當選、林鴻道正式卸任。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／台北報導

中華奧林匹克委員會於今（6）日舉行第14屆主席、副主席及執行委員選舉，由現任副主席蔡家福高票當選新任主席，從明年1月1日開始，任期為4年。今日選舉象徵著現任林鴻道主席12年來於主席任內的投入與奉獻將傳承至下一任，同時奧會也選出首位女性副主席陳美燕。

而我國首面奧運金牌（示範項目）陳怡安及舉重女神郭婞淳也獲選為奧會執行委員，加以多位現役選手包括羽球選手周天成、射擊選手林怡君、體操選手唐嘉鴻、游泳選手黃渼茜也均於前一階段當選為下屆中華奧會全體委員會的委員，目前不論執行委員會或全體委員會中包括女性及運動員比例大幅提升，展現中華奧會致力於與國際體壇趨勢接軌的意志及方向。

為了落實國際奧會「以運動員為核心」的理念，中華奧會此次匯聚了多名現役及退役選手進入奧會全體委員會及執行委員會。現役選手包括「舉重女神」郭婞淳、「亞洲貓王」唐嘉鴻、羽球一哥周天成、泳壇黃渼茜、射擊好手林怡君等人。

其中郭婞淳在11月8日第一階段的奧會全體委員會選舉之後，更以奧會運動員委員會主委的身分，在今日舉行的第二階段執行委員會選舉中獲選中華奧會執行委員。

奧會全體委員會中，退役運動員包括王琇娟、王景成、朱文慶、余明錦、呂威震、李開志、周俊三、林廷芳、林華韋、邱炳坤、張國祚、張聰榮、陳怡安、陳曉莉、童年寬、黃志雄、廖裕輝、劉渼麗，以及謝俊煌等人，77位委員當中，現役及退役選手加總共計24位，比例高達31%。

事實上，中華奧會於 2021 年便修法規定奧會轄下的運動員委員會過半數成員須為現役選手。今年 7 月進行奧會下屆運動員委員會的改選，由郭婞淳獲選奧會運動員委員會主委，其餘包括副主委俞智贏（體操）、運動員委員會委員朱木炎（跆拳道退役）、周天成（羽球）、楊勇緯（柔道）、陳傑（田徑）、雷千瑩（射箭）、吳佳穎（射擊）、林欣蓉（雪橇）、林昀儒（桌球）、唐嘉鴻（體操）、林謙如（游泳退役）、錢薇娟（籃球退役），展現出奧會期望強化運動員委員會角色的企圖心。

本屆奧會全體委員會選舉另一特色，在於呼應國際奧會（IOC）性別平權的方向。不僅選出中華奧會史上首位女性副主席陳美燕，25位執行委員中則有6位是女性，執行委員女性比例從上屆的8.7%大幅上升至24%。

即將卸任的林鴻道主席領導中華奧會 12 年，在任內展現高度的領導力，團結國內體育團體與各界資源，推動我國體育發展穩健前行，成果涵蓋多項關鍵面向，包括：拓展國際與兩岸體育交流、提升我國在國際奧會（IOC）與亞洲奧林匹克理事會（OCA）等組織中的能見度；為提升競技運動水準，積極倡議績優運動選手就業輔導辦法及協助推動黃金計畫；強化組團與賽會運作；推動成立獨立的運動禁藥檢測機構「財團法人中華運動禁藥防制基金會」；倡議成立國家運動科學中心；深化各特設委員會功能、強化社會參與；創設奧林匹克學院推動教育與素養培育；帶領中華隊於大型賽會屢創佳績；培育國際體育事務人才；成立奧會團結基金；並與多個國家奧會簽署合作協議，持續拓展我國體育外交空間。這些成果也為新任主席及新團隊奠定良好的前進起點。

本次選出之新任主席蔡家福擁有深厚的公職歷練，在體育界，他長期深耕，身兼中華奧會副主席與全民運動委員會主委。從2023年杭州亞運擔任代表團總領隊，到去年親赴巴黎奧運前線，政商歷練與體育實務經驗豐富，本次獲得高票當選。

本次當選之6位中華奧會副主席分別為陳建平、張煥禎、廖裕輝、陳士魁、陳美燕及王景成；其餘執委名單包括洪志昌、朱文慶、何卓飛、林廷芳、林柏全、邱炳坤、許安進、張文馨、張國祚、郭婞淳、陳任邦、陳怡安、陳建宏、辜仲諒、詹貴惠、劉福財、潘維剛及謝典霖。

新當選奧會主席的蔡家福特別感謝林鴻道主席過去12年來的領導，強調未來會在林鴻道主席過去所奠定的堅實基礎之上，開展奧會會務，尤其明年馬上就要到來的米蘭冬季奧運會、名古屋亞運會以及2028年的洛杉磯奧運，諸多組團籌備工作正在進行，各項與國際的聯結亦將持續展開。

中華奧會同時也將遵循國際奧會政策走向，以國際奧會新任科芬翠主席所提出的「邁向未來」（Fit for the Future）架構自我檢視各個工作面向。新任主席蔡家福表示，未來將以一、堅持奧會自主權及深化與政府部門的夥伴關係，在維護奧會自主的原則下，與政府協力促進運動發展、保障選手權益；二、深化以運動員為核心的理念，強化運動員委員會的功能，提升整體支持與國際連結，並持續精進代表團後勤；三、提升中華台北在各級國際體育組織中的行政地位，與單項協會共同培育國際體育事務人才，促進世代傳承、強化國際參與；四、徹底貫徹國際奧會各項政策，結合特設委員會及各界專業力量，全面推動奧林匹克運動；五、深耕奧林匹克教育，持續投入更多資源，以多元方式擴散「卓越、尊重、友誼」的精神，使其深入社會各面向；六、透過良善治理實踐國家奧會任務，確保各項任務穩健推進。

蔡家福承諾，中華奧會將以奧林匹克的根本價值作為新任團隊工作的基底，並持續延伸「以運動凝聚國人、以運動連結世界」的精神，在更加包容與永續的基礎上，與各界夥伴合作，為台灣體育開創無限可能。

▲中華奧會主席改選，蔡家福當選、林鴻道正式卸任。（圖／中華奧會提供）

▲中華奧會主席改選，蔡家福當選新任主席。（圖／中華奧會提供）
 

關鍵字： 蔡家福中華奧會林鴻道奧會主席陳美燕

