快訊／高國豪9月遭起訴卻12月才停賽？　TPBL職籃：溝通上的誤差

▲高國豪9月遭起訴卻12月才禁賽，TPBL職籃副秘書長程柏仁稱「溝通上的誤差」。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

新竹御嵿攻城獅當家明星後衛高國豪涉入與兩名親哥哥互毆事件，3兄弟互控傷害並無法達成和解在9月遭到起訴，宜蘭地方法院審理終結將於12月10日正式宣判。但根據TPBL職籃聯盟《賽務規章》卻遲至12月2日才正式處以停賽。對此，聯盟副秘書長程柏仁坦言有「溝通上的誤差」，但也強調9月高國豪被起訴時，聯盟確實不知情，直到1日事件曝光才得知此事。

高國豪與兩名親哥哥互毆並互控傷害事件持續發酵，高國豪本人遭聯盟及所屬球團攻城獅處以停賽處分，須等到宣判結果出來，才能決定後續處置。

不過高國豪與兩位哥哥是在9月就遭到起訴，但聯盟端卻在12月事件曝光才進行停賽處分，中間的時間落差引發外界質疑，對此聯盟副秘書長程柏仁3日晚間出面說明聯盟處置始末。

程柏仁表示，「事前真的只知道高國豪有私人家務事糾紛，聯盟方面真的不知道涉及動手衝突以及刑事案件，在1日衝突影片曝光後，會長莊瑞雄隨即指示須依規章先行停賽，後續待宣判結果出爐，再看是否由紀律委員會進行後續處置。」

對於高國豪9月被起訴，但第一時間聯盟並不知情，球團也未在當下知會聯盟此事，程柏仁則認為是「溝通上的誤差」，也強調若未來再有這樣的情況出現，如何讓聯盟與球團第一時間知情，也還需要和7支球團研議。

▲攻城獅高國豪起訴與停賽時間有落差，聯盟出面釋疑。（圖／資料照）

