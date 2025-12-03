運動雲

高國豪停賽仍照常訓練　攻城獅總經理張樹人：他心情未受影響

▲攻城獅高國豪、夢想家馬建豪、霍爾曼。（圖／TPBL職籃提供）

▲攻城獅高國豪遭停賽，球隊總經理張樹人曝現況。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

新竹御嵿攻城獅明星控衛高國豪，去年爆發與兩名親哥哥互毆事件，影片在1日曝光後引發外界熱議，聯盟也依照規章予以停賽靜候司法判決結果。攻城獅總經理張樹人3日賽前接受訪問時強調，「高國豪目前心情未受影響，仍照常維持訓練，球隊狀況也都很好，全隊訓練狀況也維持正常。」

高國豪爆發相關「私約二嫂」傳聞，甚至在去年爆發與兩名哥哥鬥毆、互告傷害事件，影片在日前曝光後引發軒然大波，高國豪本人及妻子也發出聲明，強調私約二嫂一事並非事實，至於衝突事件則靜候司法判決出爐。

TPBL聯盟則依照現有規章，對高國豪處以停賽處分直到本月10日的判決結果出爐，後續再看是否召開紀律委員會進行後續懲處。

攻城獅總經理張樹人表示，「此事件是去年發生，高國豪本人目前就是停賽，但仍維持自主訓練，心情上也未受到影響。」

張樹人也說，「昨天有特別召集全隊，說明目前高國豪的狀況，團隊士氣、訓練狀況都維持正常。目前我們就是遵守聯盟的規章，靜候法院判決以及後續的紀律委員會來處理。」

本季攻城獅整體戰績回升，但先前爆發朱雲豪多次違反隊規，遭禁賽、扣薪1個月，如今又爆發高國豪因衝突鬥毆遭停賽事件，對此張樹人強調，「有些事情不是近期發生的，高國豪的事件就是家務事，我們希望兄弟之間能夠和解，但事情的處理方式並未如我們預期，當然會覺得很遺憾，但我們也一再告誡球員，場內外行為都必須做好，因為職業球員就必須負起公眾人物的責任。」

▲攻城獅張樹人、戰神雷蒙恩。（圖／記者杜奕君攝）

▲攻城獅總經理張樹人強調目前團隊狀況一切正常。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 高國豪攻城獅台籃TPBL互毆

