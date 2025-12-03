盧峻翔拚旅外？　「台灣飛人」陳信安：先問目的是什麼

▲盧峻翔此次對上日本的兩場世界盃資格賽表現優異。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

PLG職籃本土看板球星「夜王」盧峻翔，在此次世界盃男籃亞洲區資格賽對上強敵日本的兩場比賽，整體表現相當亮眼，也獲得球迷廣大好評，甚至傳出未來希望盧峻翔挑戰「旅外」討論。對此，中華隊永遠的「台灣飛人」，也是目前領航猿副領隊兼發言人陳信安表示，「盧峻翔要旅外，得看目的是什麼，也許多看看世界，也能激勵自己變得更好。」

本次世界盃資格賽首輪，盧峻翔在面對強敵日本男籃的兩場比賽，整體表現都相當出賽，兩戰平均能繳出16.5分、6籃板、2.5助攻及1抄截，搶眼表現也展現了本土聯賽的球星價值，甚至讓不少球迷討論，未來盧峻翔是否有機會挑戰旅外更高層級聯賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，身為籃壇傳奇球星，過去也曾挑戰NBA、CBA的台灣飛人陳信安表示，「看見盧峻翔的付出有了成果，很替他開心。」

但關於旅外這件事，陳信安則有不同看法，「首先要問，旅外的目的是什麼，如果是考量薪資待遇，那麼去中國CBA聯賽當然可以，但如果是希望體驗更強的競爭力，去NBA夏季聯盟也可以，看看世界也會激勵自己變得更好。」

PLG職籃聯盟副會長陳建州對此表示，「盧峻翔這次的表現證明了，不一定要旅外才能變強，他就是從零開始的證明自己。對於旅外這件事，也需要球隊給予足夠的表現空間，目前PLG結合東超，對手都是亞洲等級的職業聯賽冠軍，加上BCL、中華隊的國際賽，最重要的薪資方面，目前本土球隊也都可以給到位，品質上不一定需要旅外。」

▲針對盧峻翔未來是否挑戰旅外，「台灣飛人」陳信安（右1）給出看法。（圖／記者杜奕君攝）