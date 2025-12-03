運動雲

>

盧峻翔拚旅外？　「台灣飛人」陳信安：先問目的是什麼

▲▼世界盃男籃亞洲區資格賽，盧峻翔。（圖／記者李毓康攝）

▲盧峻翔此次對上日本的兩場世界盃資格賽表現優異。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

PLG職籃本土看板球星「夜王」盧峻翔，在此次世界盃男籃亞洲區資格賽對上強敵日本的兩場比賽，整體表現相當亮眼，也獲得球迷廣大好評，甚至傳出未來希望盧峻翔挑戰「旅外」討論。對此，中華隊永遠的「台灣飛人」，也是目前領航猿副領隊兼發言人陳信安表示，「盧峻翔要旅外，得看目的是什麼，也許多看看世界，也能激勵自己變得更好。」

本次世界盃資格賽首輪，盧峻翔在面對強敵日本男籃的兩場比賽，整體表現都相當出賽，兩戰平均能繳出16.5分、6籃板、2.5助攻及1抄截，搶眼表現也展現了本土聯賽的球星價值，甚至讓不少球迷討論，未來盧峻翔是否有機會挑戰旅外更高層級聯賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，身為籃壇傳奇球星，過去也曾挑戰NBA、CBA的台灣飛人陳信安表示，「看見盧峻翔的付出有了成果，很替他開心。」

但關於旅外這件事，陳信安則有不同看法，「首先要問，旅外的目的是什麼，如果是考量薪資待遇，那麼去中國CBA聯賽當然可以，但如果是希望體驗更強的競爭力，去NBA夏季聯盟也可以，看看世界也會激勵自己變得更好。」

PLG職籃聯盟副會長陳建州對此表示，「盧峻翔這次的表現證明了，不一定要旅外才能變強，他就是從零開始的證明自己。對於旅外這件事，也需要球隊給予足夠的表現空間，目前PLG結合東超，對手都是亞洲等級的職業聯賽冠軍，加上BCL、中華隊的國際賽，最重要的薪資方面，目前本土球隊也都可以給到位，品質上不一定需要旅外。」

▲PLG職籃宣布，下賽季將改起用「4節40分鐘」賽制。（圖／記者杜奕君攝）

▲針對盧峻翔未來是否挑戰旅外，「台灣飛人」陳信安（右1）給出看法。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 盧峻翔陳信安夜王台灣飛人台籃PLG中華男籃中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／通往變強的道路上！　PLG職籃宣布下季改「40分鐘賽制」

快訊／通往變強的道路上！　PLG職籃宣布下季改「40分鐘賽制」

失業中！「休賽季之王」西蒙斯喊話　免費也願回七六人打球

失業中！「休賽季之王」西蒙斯喊話　免費也願回七六人打球

TPBL聖誕企劃　球星翻唱經典金曲作公益

TPBL聖誕企劃　球星翻唱經典金曲作公益

東京聽奧奪1金6銀6銅　卓榮泰：運動是全民的權利

東京聽奧奪1金6銀6銅　卓榮泰：運動是全民的權利

強調「私約二嫂」非事實　高國豪妻子發文還原兄弟互毆始末

強調「私約二嫂」非事實　高國豪妻子發文還原兄弟互毆始末

快訊／高國豪發聲！強調非故意挑釁　表態深感懊悔接受懲處

快訊／高國豪發聲！強調非故意挑釁　表態深感懊悔接受懲處

TPBL開鍘！高國豪即日起「停賽處分」　聯盟喊話盼注重社會責任

TPBL開鍘！高國豪即日起「停賽處分」　聯盟喊話盼注重社會責任

快訊／高國豪3兄弟互毆事件　攻城獅宣布即刻自主停賽

快訊／高國豪3兄弟互毆事件　攻城獅宣布即刻自主停賽

快訊／高國豪3兄弟驚爆互毆　3日攻城獅客場將出賽

快訊／高國豪3兄弟驚爆互毆　3日攻城獅客場將出賽

The DoDo Men Ian領軍5K夜跑組　PUMA螢光夜跑4日開放報名

The DoDo Men Ian領軍5K夜跑組　PUMA螢光夜跑4日開放報名

【吃薑母鴨都不揪】見媽要去吃好料哈士奇盧小小不讓她出門！

熱門新聞

高志綱妻子委請律師發聲明：從未發文指控　婚外情爆料帳號為冒用

快艇震撼操作！把40歲控球之神保羅「送回家」　球團證實解約

快訊／通往變強的道路上！　PLG職籃宣布下季改「40分鐘賽制」

高志綱遭爆外遇林倪安！　對話、照片疑曝光

兄弟戰力外馬鋼成熱門！北部複數球隊有興趣、退伍後動向受矚

強調「私約二嫂」非事實　高國豪妻子發文還原兄弟互毆始末

讀者回應

﻿

熱門新聞

1高志綱妻子委請律師發聲明：從未發文指控

2快艇震撼操作！與控球之神保羅解約

3PLG職籃宣布　下季改4節40分鐘制

4高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

5馬鋼遭戰力外　北部複數球隊有興趣

最新新聞

1高國豪遭停賽　攻城獅GM張樹人曝現況

2快艇震撼操作！與控球之神保羅解約

3曾祥鈞解凍　許晉哲：給更多上場時間

4盧峻翔拚旅外　陳信安：目的是什麼

5馬鋼遭戰力外　北部複數球隊有興趣

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

許瑋甯捧花超搶手！　邱澤開啟「護妻模式」

【為義父報仇】砍斷天道盟大哥「黑狗」腳筋！2刀手自首...穿同款「3黑點」帽T

李靚蕾曝邱澤許瑋甯甜蜜互動　感嘆「讓人不得不相信愛情」

【搞錯了？】保育類藍腹鷴「狂追愛母雞」 農場主傻眼笑翻XD

【二嫂正面曝】高國豪怒嗆「婊子」喊單挑 妻抱孩護尪幫腔！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366