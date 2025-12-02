運動雲

>

快訊／高國豪3兄弟驚爆互毆　3日攻城獅客場將出賽

▲攻城獅高國豪、夢想家馬建豪、霍爾曼。（圖／TPBL職籃提供）

▲攻城獅高國豪兄弟互毆互告傷害將於10日宣判，高國豪所屬攻城獅明日將出賽。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃新竹御嵿攻城獅當家球星高國豪，1日驚爆去年在一場家庭飯局中，與兩名哥哥高聖文、高國強爆發激烈扭打，雙方甚至對彼此頭部多次揮拳，衝突長達3分多鐘，警方到場介入後，也以相關傷害案進行移送辦理。由於TPBL聯盟目前配合中華隊國際賽停賽，明（3日）復賽首戰，攻城獅就將出賽，屆時高國豪是否公開就此事說明，也將是關注焦點。

現年27歲，昔日曾有HBL「最強高中生」稱號的高國豪，在加入攻城獅後，就成為球隊力捧的本土一哥，2021年與球團簽下5年3500萬台幣的巨額合約，更讓高國豪成為台灣職籃最耀眼的本土新興代表人物。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過隨著近幾年攻城獅戰績低迷，高國豪場上狀態未見突破性發展，場外風波更是引發球迷熱議，先前爆發「私約二嫂」爭議，隨後高國豪也發表聲明，強調因為年輕不成熟行為向外界致歉，未來也將更專注球技，用球場上表現來回報球迷。

高國豪本賽季整體狀態回升，場均可攻下15分、2.4籃板、2.7助攻、1.1抄截，整體三分球命中率高達42.9%，攻城獅目前也以4勝3敗，排名暫居聯盟第2位。

但高國豪卻爆出與兩名哥哥去年在蘇澳一間餐廳爆發扭打衝突，雙方互告傷害，且宜蘭地方法院已經審理終結，將於本月10日正式宣判。但此時機點又爆發3人互毆影片遭到曝光，引發外界熱議，高國豪的「家務事」，也再次躍上媒體版面。

目前TPBL職籃由於中華男籃進行世界盃亞洲區資格賽因此暫時停賽，但3日就將正式復賽，且高國豪所屬的攻城獅正好就將於客場出賽交手台北台新戰神，屆時高國豪是否會就此事公開說明，也將成為此戰另類焦點。

關鍵字： 高國豪攻城獅台籃TPBL互毆二嫂

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

The DoDo Men Ian領軍5K夜跑組　PUMA螢光夜跑4日開放報名

The DoDo Men Ian領軍5K夜跑組　PUMA螢光夜跑4日開放報名

接替「半獸人」的洋將是他！　台鋼獵鷹宣布貝納師加盟

接替「半獸人」的洋將是他！　台鋼獵鷹宣布貝納師加盟

7分惜敗日本　拚到5犯的台灣隊長陳盈駿喊話：大家盡力了

7分惜敗日本　拚到5犯的台灣隊長陳盈駿喊話：大家盡力了

點名3台將印象深　日本男籃一哥渡邊雄太：高柏鎧像「禁區怪物」

點名3台將印象深　日本男籃一哥渡邊雄太：高柏鎧像「禁區怪物」

「罰錯人」被沒收關鍵2分　中華隊主帥圖齊：裁判要負責

「罰錯人」被沒收關鍵2分　中華隊主帥圖齊：裁判要負責

擺脫「失誤王」質疑　盧峻翔積極心態抗日狂飆19分

擺脫「失誤王」質疑　盧峻翔積極心態抗日狂飆19分

王牌主控的價值！　小巨人富樫勇樹末節控場領勝讓日本主帥說讚

王牌主控的價值！　小巨人富樫勇樹末節控場領勝讓日本主帥說讚

快訊／中華男籃世界盃資格賽主場激戰日本　拚出全力7分惜敗

快訊／中華男籃世界盃資格賽主場激戰日本　拚出全力7分惜敗

快訊／爆滿球迷力挺中華男籃　半場6分落後緊咬日本　

快訊／爆滿球迷力挺中華男籃　半場6分落後緊咬日本　

永不停止國際超級溜冰馬拉松賽　4隊完成262.7公里8小時挑戰

永不停止國際超級溜冰馬拉松賽　4隊完成262.7公里8小時挑戰

【嚇到打錯檔！】北海道女駕駛遇2公尺棕熊迎面衝襲

熱門新聞

高志綱遭爆外遇林倪安！　對話、照片疑曝光

高志綱遭爆婚外情最新回應　球團了解狀況中：若違規最重開除

高志綱驚傳婚外情！林倪安被指「假球眷」　球團：網路謠言不予回應

快訊／高國豪3兄弟互毆事件　攻城獅宣布即刻自主停賽

快訊／高國豪3兄弟驚爆互毆　3日攻城獅客場將出賽

樂天桃猿教頭待定　曾豪駒成可能人選？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

2高志綱遭爆婚外情　球團：最重開除

3高志綱傳婚外情！與林倪安對話曝

4高國豪兄弟互毆事件　攻城獅宣布自主停賽

5高國豪驚爆兄弟互毆　3日將客場出賽

最新新聞

1快訊／高國豪發聲　表態懊悔接受懲處

2田子杰開轟助海洋擊敗山林

3MVP山本由伸現身湖人主場

4詹皇延續得分紀錄　球迷揶揄

5統一獅5年長約留林岱安有望本周明朗

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【敬業爆表】李珠珢確診結膜炎仍出席粉絲見面會！

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

教育部108學年小學籃球聯賽 台北北投77：0完封桃園南勢

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

王嘉爾「有生理需求都自己來」　直球認：我也是人嘛

【高國豪私約二嫂】3兄弟2打1互K！現場爆粗驚動警察

【雨花炸開】飛機降落松山機場瞬間水濺四起！

【224天後現身】名模羈押完身形大變　被問養寵物錢從哪來秒閃人

【她非常生氣】大阪勝尾寺「愛台灣達摩陣」遭女子怒闖破壞...丈夫拉不住
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366