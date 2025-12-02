快訊／高國豪3兄弟驚爆互毆　3日攻城獅客場將出賽

▲攻城獅高國豪兄弟互毆互告傷害將於10日宣判，高國豪所屬攻城獅明日將出賽。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃新竹御嵿攻城獅當家球星高國豪，1日驚爆去年在一場家庭飯局中，與兩名哥哥高聖文、高國強爆發激烈扭打，雙方甚至對彼此頭部多次揮拳，衝突長達3分多鐘，警方到場介入後，也以相關傷害案進行移送辦理。由於TPBL聯盟目前配合中華隊國際賽停賽，明（3日）復賽首戰，攻城獅就將出賽，屆時高國豪是否公開就此事說明，也將是關注焦點。

現年27歲，昔日曾有HBL「最強高中生」稱號的高國豪，在加入攻城獅後，就成為球隊力捧的本土一哥，2021年與球團簽下5年3500萬台幣的巨額合約，更讓高國豪成為台灣職籃最耀眼的本土新興代表人物。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過隨著近幾年攻城獅戰績低迷，高國豪場上狀態未見突破性發展，場外風波更是引發球迷熱議，先前爆發「私約二嫂」爭議，隨後高國豪也發表聲明，強調因為年輕不成熟行為向外界致歉，未來也將更專注球技，用球場上表現來回報球迷。

高國豪本賽季整體狀態回升，場均可攻下15分、2.4籃板、2.7助攻、1.1抄截，整體三分球命中率高達42.9%，攻城獅目前也以4勝3敗，排名暫居聯盟第2位。

但高國豪卻爆出與兩名哥哥去年在蘇澳一間餐廳爆發扭打衝突，雙方互告傷害，且宜蘭地方法院已經審理終結，將於本月10日正式宣判。但此時機點又爆發3人互毆影片遭到曝光，引發外界熱議，高國豪的「家務事」，也再次躍上媒體版面。

目前TPBL職籃由於中華男籃進行世界盃亞洲區資格賽因此暫時停賽，但3日就將正式復賽，且高國豪所屬的攻城獅正好就將於客場出賽交手台北台新戰神，屆時高國豪是否會就此事公開說明，也將成為此戰另類焦點。