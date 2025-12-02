點名3台將印象深　日本男籃一哥渡邊雄太：高柏鎧像「禁區怪物」

▲日本男籃一哥渡邊雄太點名3台將表現佳，並稱高柏鎧為「禁區怪物」。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／新北報導

日本男籃1日在世界盃亞洲區資格賽以80比73驚險擊敗中華男籃，身為前NBA球員，也是日本男籃一哥的主力前鋒渡邊雄太，賽後也特別點名3位中華隊好手林庭謙、陳盈駿以及盧峻翔，是非常具有威脅性的球員。另外渡邊雄太也特別強調，「中華隊歸化球員高柏鎧在禁區簡直像怪物，讓我們在防守端很辛苦！」

前役在主場以26分大勝中華隊，日本在兩隊3天後的再度對決，面對回到主場的中華隊嚴峻考驗，開賽日本就陷入落後危機，3節打完雙方甚至還打成平手，日本男籃直到末節才突圍而出，以7分之差拿下勝利。

日本主力前鋒渡邊雄太賽後表示，「這個時間點比賽真的很難，但所有球員都全力以赴。能在這種環境下比賽很開心，2月我們還有比賽，希望能再努力。」

他也強調，「中華隊是一支很棒的隊伍。我們上次贏他們26分，所以我知道這場一定會不同。我們保持耐心，也沒有慌張，並很好地執行了比賽計畫。」

另外，渡邊雄太也說，「包括林庭謙、陳盈駿都非常出色，盧峻翔能切也能投，是非常全面的球員。至於高柏鎧在禁區簡直像怪物，讓我們在防守端非常辛苦，看到台灣能有這麼多球員在高強度比賽打出好表現，真的非常棒。」

▲高柏鎧頻頻爆扣轟炸日本禁區。（圖／記者李毓康攝）