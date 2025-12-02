運動雲

>

點名3台將印象深　日本男籃一哥渡邊雄太：高柏鎧像「禁區怪物」

▲▼世界盃男籃亞洲區資格賽，渡邊雄太。（圖／記者李毓康攝）

▲日本男籃一哥渡邊雄太點名3台將表現佳，並稱高柏鎧為「禁區怪物」。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／新北報導

日本男籃1日在世界盃亞洲區資格賽以80比73驚險擊敗中華男籃，身為前NBA球員，也是日本男籃一哥的主力前鋒渡邊雄太，賽後也特別點名3位中華隊好手林庭謙、陳盈駿以及盧峻翔，是非常具有威脅性的球員。另外渡邊雄太也特別強調，「中華隊歸化球員高柏鎧在禁區簡直像怪物，讓我們在防守端很辛苦！」

前役在主場以26分大勝中華隊，日本在兩隊3天後的再度對決，面對回到主場的中華隊嚴峻考驗，開賽日本就陷入落後危機，3節打完雙方甚至還打成平手，日本男籃直到末節才突圍而出，以7分之差拿下勝利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日本主力前鋒渡邊雄太賽後表示，「這個時間點比賽真的很難，但所有球員都全力以赴。能在這種環境下比賽很開心，2月我們還有比賽，希望能再努力。」

他也強調，「中華隊是一支很棒的隊伍。我們上次贏他們26分，所以我知道這場一定會不同。我們保持耐心，也沒有慌張，並很好地執行了比賽計畫。」

另外，渡邊雄太也說，「包括林庭謙、陳盈駿都非常出色，盧峻翔能切也能投，是非常全面的球員。至於高柏鎧在禁區簡直像怪物，讓我們在防守端非常辛苦，看到台灣能有這麼多球員在高強度比賽打出好表現，真的非常棒。」

▲▼世界盃男籃亞洲區資格賽，高柏鎧。（圖／記者李毓康攝）

▲高柏鎧頻頻爆扣轟炸日本禁區。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 渡邊雄太日本男籃中華隊中華男籃高柏鎧盧峻翔陳盈駿林庭謙台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「罰錯人」被沒收關鍵2分　中華隊主帥圖齊：裁判要負責

「罰錯人」被沒收關鍵2分　中華隊主帥圖齊：裁判要負責

擺脫「失誤王」質疑　盧峻翔積極心態抗日狂飆19分

擺脫「失誤王」質疑　盧峻翔積極心態抗日狂飆19分

王牌主控的價值！　小巨人富樫勇樹末節控場領勝讓日本主帥說讚

王牌主控的價值！　小巨人富樫勇樹末節控場領勝讓日本主帥說讚

快訊／中華男籃世界盃資格賽主場激戰日本　拚出全力7分惜敗

快訊／中華男籃世界盃資格賽主場激戰日本　拚出全力7分惜敗

快訊／爆滿球迷力挺中華男籃　半場6分落後緊咬日本　

快訊／爆滿球迷力挺中華男籃　半場6分落後緊咬日本　

永不停止國際超級溜冰馬拉松賽　4隊完成262.7公里8小時挑戰

永不停止國際超級溜冰馬拉松賽　4隊完成262.7公里8小時挑戰

8年旅日蛻變歸化大將　霍金森讚嘆高柏鎧長出三分能力

8年旅日蛻變歸化大將　霍金森讚嘆高柏鎧長出三分能力

雲豹聖誕主題周　徐賢淑、金賢姈變裝現身

雲豹聖誕主題周　徐賢淑、金賢姈變裝現身

富邦勇士12月東超賽事再起　聖誕夜交手強敵SK騎士

富邦勇士12月東超賽事再起　聖誕夜交手強敵SK騎士

將是一場硬仗！　富樫勇樹喊話「歸零」面對中華男籃

將是一場硬仗！　富樫勇樹喊話「歸零」面對中華男籃

【雨花炸開】飛機降落松山機場瞬間水濺四起！

熱門新聞

樂天桃猿教頭待定　曾豪駒成可能人選？

村上宗隆行情飆！預估將拿8年49.6億大約　洋基、藍鳥激烈爭奪

「罰錯人」被沒收關鍵2分　中華隊主帥圖齊：裁判要負責

山本由伸球種全面升級　數據證明他更強了

大谷翔平宣布出戰WBC掀搶票潮！門票喊到50萬日圓　

高國輝感謝各界協助光復重建　率4悍將赴美進修團曝最大期待

讀者回應

﻿

熱門新聞

1樂天教頭待定　曾豪駒成可能人選

2村上宗隆行情飆！洋基、藍鳥激烈爭奪

3罰錯人被沒收2分　圖齊要裁判負責

4山本由伸球種升級　數據證明更強了

5大谷效應！WBC門票喊到50萬日圓

最新新聞

1台鋼雄鷹補強教練團！周正雄、曾翊誠、高孝儀加盟

2韓職四冠王MVP身價上看4000萬美元

3渡邊雄太：高柏鎧像「禁區怪物」

4舒瓦伯太搶手！4隊搶簽重砲

5樂天教頭待定　曾豪駒成可能人選

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【敬業爆表】李珠珢確診結膜炎仍出席粉絲見面會！

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

教育部108學年小學籃球聯賽 台北北投77：0完封桃園南勢

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

【高國豪私約二嫂】3兄弟2打1互K！現場爆粗驚動警察

王嘉爾「有生理需求都自己來」　直球認：我也是人嘛

【224天後現身】名模羈押完身形大變　被問養寵物錢從哪來秒閃人

【雨花炸開】飛機降落松山機場瞬間水濺四起！

【她非常生氣】大阪勝尾寺「愛台灣達摩陣」遭女子怒闖破壞...丈夫拉不住
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366