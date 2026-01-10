運動雲

劉時豪重返洪總麾下「有始有終」　台鋼全新基地讓他驚艷

▲▼ 台鋼雄鷹開訓典禮 。（圖／記者黃克翔攝）

▲台鋼雄鷹開訓典禮，新同學劉時豪報到。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／高雄報導

6球團繳交60人戰力保留名單後僅短短兩天，台鋼雄鷹便火速宣布簽下捕手劉時豪。談起這段「超快節奏」的轉隊過程，談起這段「超快節奏」的轉隊過程，劉時豪坦言自己也嚇了一跳。

他透露，實際上是台鋼雄鷹副領隊楊士霈先與經紀公司接洽，經紀人轉達後，他才得知台鋼有意吸收自己，「經紀人那時候跟我講說，他幫我跟台鋼那邊講好了，過沒幾天就出來了。」整個過程不到一周就塵埃落定，連他本人都感到意外，「那麼快達成，其實我也嚇到。」

談到來到台鋼的角色定位，劉時豪期待和大家「作伙拚」，他表示，「你上場就代表『台鋼雄鷹』這四個字，大家就是一起打拚、一起奮鬥，作伙拚這三個字其實很有意義。」

對於台鋼自建訓練基地「皇鷹學院」，劉時豪給出極高評價，直言是自己待過三支球隊中「最完整、最完善」的一個環境，「住在旁邊，吃個飯就可以下來練，房間又大，下雨也不用再跑去別的地方，什麼都在這裡面，球員只要放心在球場上訓練就好，其他事情台鋼都幫你處理好了。」

輾轉來到生涯第三支球隊，劉時豪滿懷感謝，「謝謝台鋼，也謝謝經紀人的幫助。」而最讓他感慨的，是再次回到洪一中麾下效力的緣分，「以前就是給洪總帶，現在又可以給他帶，有一種『有始有終』的感覺。我不知道自己還能打多久，但這樣的安排，心裡真的有種圓滿感。」

