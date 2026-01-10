運動雲

吳明鴻新球季「教練兼選手」　盼即時傳承經驗助學弟成長

▲▼台鋼雄鷹開訓典禮 。（圖／記者黃克翔攝）

▲台鋼雄鷹開訓典禮。（圖／記者黃克翔攝）

記者胡冠辰／高雄報導

台鋼雄鷹吳明鴻以「二軍捕手教練兼選手」身分投入新球季；他在今（10日）開訓儀式受訪時坦言，這項新任務是球團主動提出，自己並不排斥，也希望能在場上、場下扮演好溝通橋樑的角色，協助年輕捕手成長。

吳明鴻表示，球團約在去年年底、正式對外公布前一個月與他討論這項安排，「其實是球隊主動跟我提的，那我就接下這個任務，」他認為目前調適得相當順利，「就像學長在帶學弟一樣，只是現在要更主動把經驗傳承給學弟，看到問題可以立即反應、馬上講。」

談到選手兼教練的定位，吳明鴻指出，自己最大的功能在於成為選手與教練團之間的溝通橋樑，「有時候小朋友難免會怕教練，我可以透過我再去幫他們溝通，或是幫他們爭取一些事情，」他強調，希望承擔這個角色，讓年輕選手在環境中更快成長。

即便身兼教練職務，吳明鴻並未放棄球員身分；他直言，一軍是否有機會出賽，仍須視總教練洪一中的調度而定，「選手這邊我不會去擔心，就是把平常該做的事情做好。」

他也透露，自己去年曾進修捕手與打擊相關課程，希望透過不斷學習，把所學回饋給隊友，「職棒大家都在拚時間，誰越快開竅，就能越快站穩這個職場。」

對於未來生涯規劃，吳明鴻並未設限，「也不一定今年就是最後一年，說不定打得不錯，明年還能繼續打，」他強調自己仍在名單內，就不會輕易放棄球員身分，「現在壓力反而比以前更多，要顧學弟，也要顧自己的成績。」

談到春訓首日感受，吳明鴻形容「真的蠻累的」，不只身體要操作，腦袋也得不停思考如何改善與調整，「要想怎麼讓年輕選手跟上一軍選手的腳步，」他補充，私下仍以學長、學弟方式交流，配合教練團針對細節進行討論，「有問題馬上提出來，大家一起解決，這就是一起進步。」

關鍵字： 台鋼雄鷹、中華職棒、棒球、吳明鴻

