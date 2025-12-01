運動雲

王牌主控的價值！　小巨人富樫勇樹末節控場領勝讓日本主帥說讚

▲▼世界盃男籃亞洲區資格賽，富樫勇樹。（圖／記者李毓康攝）

▲日本男籃主控富樫勇樹決勝期「控場能力」獲得總教練盛讚。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／新北報導

中華男籃1日持續進行世界盃男籃亞洲區資格賽第2戰，在主場6314位球迷入場觀戰下，與強敵日本男籃再次交手，中華隊將士用命，前3節打完都還與日本打成平手，但末節日本主控富樫勇樹展現領袖價值，攻守兩端有效掌控節奏，也幫助日本以80比73收勝，精彩表現讓日本男籃主帥霍瓦斯（Tom Hovasse）都點名說讚。

現年32歲，身高僅167公分的日本職籃「小巨人」富樫勇樹，在河村勇輝竄起前，可說是日本籃壇後場最閃耀的一顆星，過去也曾朝NBA殿堂叩關未果，但在日本職籃持續發光發熱，成為聯盟首位身價「破億元」球員。

此次再度披上日本男籃戰袍出賽，富樫勇樹今日在前3節上場時間不多情況下，末節受到總教練霍瓦斯啟用，扛起決勝期控場重任，也率隊以7分之差收勝。

日本男籃總教練霍瓦斯表示，「很艱困的一場比賽，中華隊開賽的三分火力猛烈，也有很強大的能量，但我的球員穩定發揮找回節奏，次節就迅速進入狀況。但第3節中華隊又緊咬不放，不過末節我放上很多有經驗的球員，富樫勇樹前3節沒有打很多，但末節他掌控了節奏，全隊都打出很棒的防守，在客場能有這樣的表現很不容易才能拿下勝利。」

富樫勇樹則表示，「很棒的團隊勝利！在客場很難打，中華隊回到主場，攻守兩端都有所進步，西田優太表現非常棒。」

▲▼世界盃男籃亞洲區資格賽，富樫勇樹。（圖／記者李毓康攝）

▲日本男籃驚險在客場以7分擊敗中華男籃，富樫勇樹展現強大領導力。（圖／記者李毓康攝）

