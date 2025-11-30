從棒球改練橄欖球　台大陳力榕狂瘦26公斤喊話拚4連霸

▲台大副隊長陳力榕（前排右二）為練習橄欖球狂瘦26公斤。（圖／元坤運動文創產業有限公司提供）

記者杜奕君／台北報導

國內橄欖球界年度盛事「第六屆台北元坤盃國際大專7人制橄欖球邀請賽」即將於12月27日至28日在台北田徑場點燃戰火。其中在一般組賽事方面，追求4連霸的台灣大學，將面臨日、韓、泰三國頂尖學府組成的「亞洲復仇者聯盟」的強力圍剿。台大副隊長陳力榕透露，「球隊為了完成連霸，每天可說是『夙夜匪懈』，早上6點就開始練習！」

此次元坤盃一般組展現「學業與球技並重」的多元風貌，由國內學術標竿國立台灣大學、國立政治大學、國立成功大學、陸軍軍官學校及海洋大學，迎戰日本名古屋大學、韓國首爾大學及甫獲2025年泰國大專7人制冠軍的朱拉隆功大學。

一般組挑戰4連霸的台灣大學，去年寫下驚奇篇章。4強賽對戰日本名古屋大學，在上半場5比19絕對劣勢下，下半場上演絕地大反攻，最終以22比19完成史詩級逆轉；冠軍戰更以27比5痛擊預賽曾一分之差落敗的韓國首爾大學，展現絕佳心理素質。

就讀於獸醫系、身兼球隊副隊長一職的陳力榕，高中時期是專攻棒球，還曾經代表學校打過黑豹旗，進入大學之後在學長的牽線下才開始接觸橄欖球運動。

陳力榕表示，「棒球和橄欖球都是團隊運動，但我很喜歡這種能夠強烈肢體碰撞的橄欖球運動。」他笑說，「球隊為了完成連霸，每天可說是『夙夜匪懈』，早上6點就開始練習，然後把握課堂空閒時間團練，我們有信心將冠軍獎盃留在國內。」

陳力榕也透露，「今年我們其實有很多學長都畢業了，當然也希望學弟都能夠接上，繼承學長的腳步。因為我們不是體保生，每天能練球時間很有限，每天早上6點就要起床跑步，一個禮拜也只練球三天，靠的就是意志力。」

▲由杜元坤院長(中)贊助支持的北市大，今天記者會上獻給院長一對對聯。（圖／元坤運動文創產業有限公司提供）