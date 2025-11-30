運動雲

快訊／中華男籃12人確定變陣　圖齊下令：不能讓渡邊雄太輕鬆打

▲中華男籃林書緯、游艾喆、周桂羽、林庭謙、陳盈駿、圖齊。（圖／記者杜奕君攝）

▲中華男籃總教練圖齊透露明日主場對上日本，12人名單將有所調整。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

中華男籃的2027世界盃男籃亞洲區資格賽，B組小組賽第2戰將於1日在主場新莊體育館展開，中華男籃在首戰於日本客場以26分之差慘敗後，明日主場迎敵預計12人名單將進行大幅變陣，中華男籃總教練圖齊強調，「12人登錄名單將會有一些改變，預計今晚會公布，我們必須證明能在主場打得更好，重點是心態必須做好準備，也不能讓渡邊雄太打得如此輕鬆。」

小組賽首戰面對強敵日本，中華男籃登錄「5後衛」，開賽並祭出1大4小陣容嘗試應戰，但最終並未收效，首戰在日本客場以26分慘敗收場。

中華男籃昨晚返台後，今日隨即前進主場新莊體育館進行操演，希望在明日主場之戰順利贏得勝利。總教練圖齊表示，「明天的12人名單確實會有一點改變，我們必須證明能在主場表現更好，重點是心態上要做好準備。」

圖齊也重申，「首戰的吹判尺度有些灰色地帶，我們必須準備好肢體對抗，日本主力前鋒渡邊雄太不能再讓他這麼輕鬆打。」

圖齊也特別點名長人曾祥鈞，認為他4號、5號都可兼打，我們必須在籃板問題上找到解決辦法。

▲中華男籃林書緯、游艾喆、周桂羽、林庭謙、陳盈駿、圖齊。（圖／記者杜奕君攝）

▲中華男籃今日回到主場進行最後操兵演練。（圖／記者杜奕君攝）

