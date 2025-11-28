運動雲

拚到抽筋！抗日之戰砍23分4阻攻　高柏鎧強調傷勢無礙

▲中華男籃圖齊、盧峻翔、高柏鎧。（圖／取自FIBA官網）

▲高柏鎧此戰拿下23分、3籃板、4阻攻，是中華隊表現最佳球員。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

中華男籃28日在世界盃男籃資格賽首戰，以64比90不敵日本男籃，吞下小組賽首敗。此戰中華隊攻防兩端都出現極大問題，但歸化球員高柏鎧拚到抽筋，先發出賽33分17秒，砍下全場最高23分外帶3籃板、4阻攻，賽後高柏鎧透露傷勢無礙，但也強調對位日本歸化球員霍金森這樣的延伸型5號球員，確實面臨不小挑戰。

挾著亞洲盃拿下第5名的強大氣勢，中華男籃在此次世界盃資格賽預賽B組，將交手日本、南韓以及中國，爭取「4搶3」賽制晉級下一輪賽事。

首輪交手日本，中華隊今日先在客場出擊，日本男籃在神戶主場近萬名球迷力挺下，開賽就打出攻守兩端強大宰制力，最終以26分之差輕取中華隊，拿下小組賽首勝。

中華隊此戰最大問題在於籃板球掌握，全場籃板數以33比49大幅落後，在身材不如人情況下，外線投射卻呈現失準，中華隊全場團隊命中率僅37.5%，三分球更是26投僅6中，命中率低到僅有23.1%。

全場40分鐘比賽，中華隊就在進攻當機、防守失序的狀態下度過，最終再次「抗日失利」，吞下慘痛一敗。

此戰中華隊最大亮點首推歸化球員高柏鎧，全場他11投8中，包含三分球4投2中、罰球6投5中，且帶著大腿抽筋不適苦戰超過33分鐘，拿下全場最高23分，雖然僅抓下3籃板，但防守端搧岀4阻攻，整體表現仍相當亮眼。

高柏鎧賽後強調，「日本打出非常棒的一戰，防守的肢體碰撞性非常大，但我們在回到主場後會表現得更好。」

談到下半場一度因傷退場，高柏鎧則說，「傷勢沒有大礙，只是有點抽筋，下一戰我必須準備得更好，霍金森是個很棒的延伸型5號球員，任何時候你防守一個空間型5號位球員，尤其是像我這樣的禁區行球員，都給我帶來一些挑戰。」

關鍵字： 中華男籃中華隊日本男籃高柏鎧林庭謙盧峻翔渡邊雄太富永啟生世界盃資格賽

