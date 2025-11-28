拚到抽筋！抗日之戰砍23分4阻攻　高柏鎧強調傷勢無礙

▲高柏鎧此戰拿下23分、3籃板、4阻攻，是中華隊表現最佳球員。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

中華男籃28日在世界盃男籃資格賽首戰，以64比90不敵日本男籃，吞下小組賽首敗。此戰中華隊攻防兩端都出現極大問題，但歸化球員高柏鎧拚到抽筋，先發出賽33分17秒，砍下全場最高23分外帶3籃板、4阻攻，賽後高柏鎧透露傷勢無礙，但也強調對位日本歸化球員霍金森這樣的延伸型5號球員，確實面臨不小挑戰。

挾著亞洲盃拿下第5名的強大氣勢，中華男籃在此次世界盃資格賽預賽B組，將交手日本、南韓以及中國，爭取「4搶3」賽制晉級下一輪賽事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首輪交手日本，中華隊今日先在客場出擊，日本男籃在神戶主場近萬名球迷力挺下，開賽就打出攻守兩端強大宰制力，最終以26分之差輕取中華隊，拿下小組賽首勝。

中華隊此戰最大問題在於籃板球掌握，全場籃板數以33比49大幅落後，在身材不如人情況下，外線投射卻呈現失準，中華隊全場團隊命中率僅37.5%，三分球更是26投僅6中，命中率低到僅有23.1%。

全場40分鐘比賽，中華隊就在進攻當機、防守失序的狀態下度過，最終再次「抗日失利」，吞下慘痛一敗。

此戰中華隊最大亮點首推歸化球員高柏鎧，全場他11投8中，包含三分球4投2中、罰球6投5中，且帶著大腿抽筋不適苦戰超過33分鐘，拿下全場最高23分，雖然僅抓下3籃板，但防守端搧岀4阻攻，整體表現仍相當亮眼。

高柏鎧賽後強調，「日本打出非常棒的一戰，防守的肢體碰撞性非常大，但我們在回到主場後會表現得更好。」

談到下半場一度因傷退場，高柏鎧則說，「傷勢沒有大礙，只是有點抽筋，下一戰我必須準備得更好，霍金森是個很棒的延伸型5號球員，任何時候你防守一個空間型5號位球員，尤其是像我這樣的禁區行球員，都給我帶來一些挑戰。」