「9秒得9分」不可思議逆轉！　立陶宛神射手寫史上最神奇絕殺秀

記者杜奕君／綜合報導

2027年FIBA世界盃男籃資格賽全面展開，其中在歐洲區賽事方面，於倫敦舉行的立陶宛對決地主英國之戰，歐陸籃球勁旅立陶宛男籃上演一場不可思議的絕地逆轉勝！立陶宛26歲射手薩古納斯（Ignas Sargiunas）在終場前9秒連續飆進3記三分球，率領立陶宛以89比88擊敗英國，全場狂轟27分，包含「9秒得9分」瘋狂演出的薩古納斯，精彩表現也注定被載入史冊。

FIBA世界盃男籃資格賽近日起全面展開，亞洲區賽事方面，中華男籃也將於今（28日）晚在客場神戶面對強敵日本男籃，爭取小組賽首勝。

不過在競爭更為激烈的歐洲賽區，資格賽首戰立陶宛交手地主英國男籃，就打出一場精采對決，英國一路領先情況下，終場前15秒都還保持87比80的穩定領先。

但此時現年26歲的立陶宛後衛射手薩古納斯上演瘋狂戲碼，他先是在終場前9.8秒，帶球弧頂拔起命中三分球，隨後英國隊兩罰一中，仍握有88比83領先。

但薩古納斯不放棄持續追分，終場前3.5秒又是單刀快速運球突破，同樣又在弧頂飆進三分球，此時立陶宛追到86比88僅剩兩分落後。

最後關頭英國隊不敢大意，喊出暫停發邊線球，不料發球出現嚴重失誤，又讓薩古納斯直接抄球，只見他大步狂奔，在僅運球兩次，剛過中線一步就以幾乎變形的投籃姿勢出手超大號三分球，但球卻硬生生破網入袋，讓全場立陶宛球迷欣喜若狂，薩古納斯這「9秒得9分」的不可思議神蹟，也幫助立陶宛以89比88完成驚人逆轉勝。

薩古納斯全場僅出賽25分23秒，就以20投11中的驚人效率砍下27分，其中三分球8投4中，包含最後9秒連續石破天驚的3顆三分彈，精彩表現被視為FIBA籃球史上最不可思議的三分絕殺秀。

▲9秒得9分，立陶宛神射薩古納斯寫不可思議逆轉勝。（圖／翻攝自FIBA IG）

▲9秒得9分，立陶宛神射薩古納斯寫不可思議逆轉勝。（圖／翻攝自FIBA IG）

