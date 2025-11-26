王齊麟兩度錯失藥檢　李洋：他有設定鬧鐘了

運動雲

▲▼運動部首任部長李洋26日首度赴立院文化教育委員會進行業務報告，並接受立委質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲運動部長李洋針今日針對昔日搭檔王齊麟兩度錯失藥檢作出說明。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜奕君／台北報導

運動部長李洋26日赴立法院教育及文化委員會進行業務報告，期間接受國民黨立委柯志恩質詢。柯志恩關切選手藥檢問題，特別提及李洋前搭檔王齊麟已累積兩次未完成藥檢（Unsuccessful Attempt, UA），若再有一次失誤恐遭禁賽。對此，李洋回應，他清楚瞭解王齊麟的狀況，並透露對方已經設定鬧鐘提醒自己，力求避免類似事件再發生。

在質詢過程中，柯志恩詢問李洋是否曾有藥檢失誤，李洋坦言自己於2020年曾有一次未完成藥檢。他補充，過去選手時期每天都會提醒王齊麟，現在王齊麟也已經設定鬧鐘加強警覺，不會再出現這樣的問題。

針對黃金計畫一級選手藥檢情況，柯志恩指出，10名一級選手裡已有兩人發生兩次UA。她同時質疑，目前禁藥問題交由民間的中華運動禁藥防制基金會處理，未必能應付重大國際賽事需求。

此外，柯志恩也提到，巴黎奧運拳擊金牌得主林郁婷已發起聯署，希望能向總統賴清德呼籲成立行政法人化的國家級禁藥管制機構。李洋則回應，未來將研議是否能夠在兩年內推動成立相關機構。

關鍵字： 李洋運動部王齊麟運動部長藥檢

