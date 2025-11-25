運動雲

李洋攜手彭啟明　運動部與環境部簽署備忘錄

▲運動部李洋部長與環境部彭啓明部長共同簽署「活力永續-運動與環保合作備忘錄」。（圖／運動部提供）

▲運動部李洋部長與環境部彭啓明部長共同簽署「活力永續-運動與環保合作備忘錄」。（圖／運動部提供）

記者杜奕君／綜合報導

甫於今年9月9日成立的運動部，跨部合作的對象又增加了環境部。為了打造以「運動壯大臺灣」的願景，運動部部長李洋與環境部部長彭啓明於今(25)日共同簽署「活力永續-運動與環保合作備忘錄」，期待以運動部的全民運動量能結合環境部的節能、節水與低碳營運的管理制度，共同打造運動與環保合作的新模式，以達到「運動永續」的共同目標。

近年來，民眾熱衷參與戶外運動，諸如萬金石馬拉松、泳渡日月潭或是特殊主題的運動挑戰賽，往往一開始報名就直接秒殺，絲毫不遜於搶購演唱會門票的盛況。然而，在帶動全民運動風潮的同時，大型運動也造成對環境衝擊影響。

為了讓「運動永續」成為民眾生活習慣的一部分，運動部將結合環境部的資源與專業，在舉辦活動賽事時，配合環境部訂定之「體育賽事環境友善指引」，導入節能減碳、減塑與資源循環措施，以落實環境友善。

例如「新北市萬金石馬拉松」是目前臺灣最高等級國際認證馬拉松賽事之一，通過ISO 20121活動永續管理認證及ISO 14067碳足跡盤查。又如「台灣棲蘭林道越野賽」除了獲得國際認證，也在2022及2025年連續獲得環境部正式核發的碳足跡標籤。

▲運動部李洋部長與環境部彭啓明部長共同簽署「活力永續-運動與環保合作備忘錄」。（圖／運動部提供）

▲運動部部長李洋。（圖／運動部提供）

為了加速國家永續轉型並深化運動領域ESG行動，運動部也將與環境部進一步合作，結合雙方資源，互相宣傳與支持，合作建立綠色賽事示範模式。李洋部長表示，2026年運動部即將辦理「臺灣品牌賽事10大精選賽事」，未來會將「運動永續」列為臺灣品牌賽事的重要指標，並成為重要的示範賽，透過二部會全方位的合作，將讓運動永續理念能更加深化。

彭啓明部長認為，愛運動的人也都是愛護環境的人，未來環境部會全力協助運動部，推動各項永續的作為。李洋部長則以自身參與國際征戰的經驗，提及2024巴黎奧運參賽時，巴黎政府為了降低碳排放，在選手村中甚至不設冷氣機，也打破歷屆奧運大興土木，興設大型運動園區的作法，只利用現有或臨時搭建的會場就能辦理奧運等級的比賽，打造出堪稱史上最環保的奧運。

運動部希望能藉由此次與環境部簽署的「活力永續」備忘錄，在推動運動參與及健康促進的同時，能納入環境友善與永續治理的相關作為。未來在活動賽事上，運動部將持續輔導主辦單位採取無紙化作業、數位化宣傳、採用再生或環保材料製成的服裝、紀念品，鼓勵使用大眾運輸工具等綠色交通。在運動場館的興整建，則輔導縣市政府採用綠建築設計，減少碳排，提高再生能源的使用，提升建築節能效率等淨零設計。

「部部都是運動部」，運動部已經開啟與外交部、文化部等跨部合作的機制，今再與環境部跨部合作，共同推動永續運動文化，促進社會各界共同參與綠色賽事與環保的實踐，期待讓運動永續進入全民生活，並藉由大型國際賽事的推動，共同走向國際。

▲運動部李洋部長與環境部彭啓明部長共同簽署「活力永續-運動與環保合作備忘錄」。（圖／運動部提供）

▲運動部李洋部長與環境部彭啓明部長共同簽署備忘錄。（圖／運動部提供）

關鍵字： 運動部李洋環境部彭啟明

