輸不了！最強活塞誕生　「13連勝」追平隊史最佳紀錄

記者杜奕君／綜合報導

2025-26賽季表現大爆發，一路成為NBA東區最強龍頭的底特律活塞，25日在對上印第安那溜馬之戰，靠著一哥康寧漢（Cade Cunningham）全場猛繳24分、11籃板、6助攻，加上團隊共6人得分達雙位數的優勢火力，汽車城大軍最終以122比117攻破溜馬主場，笑納「13」連勝也追平隊史單季最長連勝紀錄。

活塞今日作客造訪印城，賽前處於12連勝氣勢正旺情況下，活塞此戰面對東區後段班的溜馬，上半場活塞就建立多達16分領先優勢。

下半場開打後，活塞在王牌康寧漢領軍下，依舊維持多點開火優勢，但末節溜馬主力陣容開始瘋狂追分，內姆哈德（Andrew Nembhard）終場前15.4秒切入上籃得手，將落後縮小到僅有兩分差，所幸活塞最後關頭4罰3中，加上溜馬攻勢熄火，最終活塞就以5分勝出，笑納13連勝。

活塞拿下這波13連勝也追平隊史在1989-90賽季以及2003-04賽季的最長連勝紀錄，接下來活塞只要贏球，就將寫下隊史新頁。

此戰活塞以康寧漢砍下24分、11籃板、6助攻最高，罰進關鍵兩球的拉佛特（Caris LeVert）則有19分進帳，「小魔獸」杜倫（Jalen Duren）17分、12籃板。

至於苦吞2連敗，且近10戰只拿1勝的溜馬方面，此戰以西亞卡姆的24分、8籃板最高，華克（Jarace Walker）21分、6籃板，內姆哈德（Andrew Nembhard）12分、6助攻、4抄截。

▲康寧漢繳出24分、11籃板、6助攻，領軍活塞寫下13連勝。（圖／達志影像／美聯社）