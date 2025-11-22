澳洲賽止步4強　「左手重砲」林俊易確定無緣年終賽

▲林俊易澳洲公開賽男單4強止步，也確定無緣挺進年終總決賽。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

目前世界男單排名第12位的台灣「左手重砲」林俊易，22日在BWF超級500系列澳洲羽球公開賽，最終以18比21、15比21，直落二不敵世界男單排名第26位的日本選手田中湧士，除了此次賽事止步4強，也確定將無緣今年的年終總決賽。

本次澳洲公開賽，台灣兩大好手周天成、林俊易都殺入最終男單4強行列，稍早「小天」遭到逆轉無緣挺進決賽，台灣選手的最終希望都落在左手重砲林俊易肩上。

值得一提的是，此戰賽前林俊易年終賽積分為70320分，落後排名第8位的奈良岡功大來到5980分，只要林俊易拿下澳洲站冠軍，就有機會一舉「超車」，取得年終賽參賽資格。

4強戰林俊義交手日本田中湧士，此戰首局兩人雖然一度呈現拉鋸，但田中湧士率先掌握兩個局點，最終以21比18拿下。

林俊易第2局依舊無法掌握節奏，一路呈現落後挨打狀況，最終此局田中湧士又以21比15拿下，直落二擊敗林俊易，順利挺進男單決賽，林俊易則是止步4強。

林俊易輸球後，除了確定無緣晉級決賽挑戰爭冠，也確定年終賽的參賽積分無法超越日本一哥奈良岡功大，因此也將失去參與年終總決賽機會。