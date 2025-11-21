只贏8分！政大男籃跨季57連勝　宋昕澔完成UBA生涯900分里程碑

▲政大在宋昕澔達成UBA生涯900分里程碑帶動下，跨季57連勝到手。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

114學年UBA大專籃球聯賽公開男一級第1階段預賽，21日進行最後一天賽程，賽前同樣維持不敗的政治大學與健行科大正式交鋒，衛冕軍政大男籃雖然開賽一度落後，但在當家後衛宋昕澔全場拿下18分、5籃板、5助攻、6抄截，順利完成UBA生涯「900分」里程碑帶領下，政大以100比92勝出，完成「跨季57連勝」新頁。

今日政大與健行兩支UBA勁旅對決，兩隊在本賽季都未嘗敗績情況下，開賽雙方就上演飆分對決，最終政大在6人得分達雙位數情況下，以8分之差贏球，也讓健行吞下本賽季首敗。

政大全場以宋昕澔的18分、5籃板、5助攻、6抄截表現最佳，林恩宇14分、6籃板、4助攻，莫斯塔發13分、14籃板，波波卡12分、11籃板。

值得一提的是，宋昕澔此戰完成UBA生涯900分里程碑，成為繼林彥廷、張鎮衙、游艾喆跟莫巴耶之後，隊史第5位完成此紀錄球員。

健行此戰也有5名球員得分上雙，以潘偉傑的19分最高，陳威宇16分、9籃板、2抄截，廖本謙也有16分進帳。

▲健行科大吞下本季首敗，潘偉傑拿到全隊最高19分。（圖／大專體總提供）