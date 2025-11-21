運動雲

哈登轟31分8助攻無用　快艇慘輸28分近10戰狂吞9敗

記者杜奕君／綜合報導

近況低迷的洛杉磯快艇21日作客交手奧蘭多魔術，快艇明星後衛「大鬍子」哈登（James Harden）依舊奮力燃燒，全場轟下31分、5籃板、8助攻、2抄截，但地主魔術全場6人得分上雙，加上薩格斯（Jalen Suggs）攻下本季個人新高23分外帶7助攻、2抄截、2阻攻，最終魔術就以129比101大勝，也賞給快艇無情3連敗，也是近10戰內第9敗。

▲快艇哈登、魔術薩格斯。（圖／路透）

▲快艇哈登苦撐砍下31分無用，球隊近10戰狂吞9敗。（圖／路透）

魔術雖然近期遭遇球隊一哥班凱羅（Paolo Banchero）左側腹股溝拉傷，導致無限期缺陣狀況，但季前被高度期待的堅實團隊戰力終於發揮，在這樣的危急穩住陣腳，也讓球隊戰績維持不墜。

今日魔術主場迎戰快艇來訪，魔術防守大鎖薩格斯展現進攻火力，全場三分球9投5中，拿下本季個人新高的23分外帶7助攻、2抄截、2阻攻，攻守兩端都有全面展現。

另外主力前鋒華格納（Franz Wagner）也有20分、6籃板、3助攻演出，魔術自開賽就一路取得領先優勢，最終以28分之差痛宰魔術。

魔術拿下近6戰內的第5勝，目前戰績9勝7敗已經逐漸追上東區領先集團，目前與亞特蘭大老鷹並列第8名。

至於快艇方面，此役敗北後，近10戰狂輸9場，嚴峻的團隊傷兵問題讓戰力大打折扣，此戰僅能靠著哈登獨力苦撐砍下全場最高31分外帶5籃板、8助攻、2抄截，加上祖巴奇（Ivica Zubac）14分、19籃板，除此之外無人得分達雙位數。

▲快艇哈登、魔術薩格斯。（圖／路透）

▲薩格斯攻守俱佳表現，幫助魔術主場大勝。（圖／路透）

