運動雲

>

快訊／Linsanity Forever！　國王12月28日辦林書豪球衣退休儀式

▲國王12月28日將舉辦林書豪球衣退休儀式。（圖／新北國王提供）

▲國王12月28日將舉辦林書豪球衣退休儀式。（圖／新北國王提供）

記者杜奕君／綜合報導

已於今年正式宣布退休的林書豪，在結束15年職業生涯後，他的影響力仍持續發酵。新北國王今日宣布，將於12月27、28日在新莊城堡舉辦「傳奇榮耀主題週」，並於28日賽後進行「Linsanity Forever」林書豪球衣退休儀式，帶領球迷回顧他的生涯軌跡，見證他職業生涯的重要時刻。

林書豪2012年在NBA引爆轟動全球的「林來瘋」旋風，在紐約尼克創下連勝佳績、屢次上演逆襲好戲。在 NBA 征戰 9 年當中，更成為首位贏得 NBA 總冠軍的亞裔美國球員，他的影響力也在全球華人中建立起具象徵性的地位。他從未被看好的新秀一路打出深植人心的勵志故事。生涯幾經挑戰，深深影響著無數球迷，更是他成為 NBA 傳奇之一的魅力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2023年林書豪加盟新北國王後，兄弟聯手成真，再次掀起熱烈話題，他以豐富經驗與職業態度帶動隊友成長，也留下許多難忘的經典時刻。本次 「Linsanity Forever」球衣退休儀式以「永恆、傳承、啟發」為活動主軸，邀請球迷重溫他的籃球旅程，從全球矚目的 Linsanity，到他在職籃舞台上的影響力，凝聚屬於他的精神與傳承。

迎接「傳奇榮耀主題週」，球團同步公布 12 月紀念套票與單場票的販售資訊，套票票價皆向林書豪的背號「7」致敬，以「7」為結尾設定，將於11 月 24 日中午 12 點起，率先開放季票球迷優先購買，同日晚上6點則開放王道銀行卡友優先購。

自11 月 25 日中午 12 點起全面開賣。而單場票將於 12 月 6 日中午 12 點起開放季票球迷優先購買； 晚上6點開放王道銀行卡友優先購買；並於12 月 7 日中午 12 點全面開放球迷購票。更多活動內容請球迷持續關注新北國王官方社群媒體平台，一同參與 「Linsanity Forever」 的重要時刻。
 

關鍵字： 林書豪引退球衣退休儀式新北國王台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／攻城獅祭出重罰！　朱雲豪多次違反隊規遭扣薪、禁賽1個月

快訊／攻城獅祭出重罰！　朱雲豪多次違反隊規遭扣薪、禁賽1個月

115年元旦升旗路跑　邀市民共迎「新年第一跑」

115年元旦升旗路跑　邀市民共迎「新年第一跑」

7連敗國王又中傷兵魔咒　明星長人薩波尼斯左膝半月板驚傳撕裂

7連敗國王又中傷兵魔咒　明星長人薩波尼斯左膝半月板驚傳撕裂

吳詩儀、郭怡萱都惜敗　WB拳擊年終賽雙拿銀牌作收

吳詩儀、郭怡萱都惜敗　WB拳擊年終賽雙拿銀牌作收

快訊／「拳擊女王」陳念琴捷報！　WB年終賽女子65公斤級勇奪金牌

快訊／「拳擊女王」陳念琴捷報！　WB年終賽女子65公斤級勇奪金牌

「夜王」重返中華男籃壓力大　盧峻翔：不想讓自己丟臉

「夜王」重返中華男籃壓力大　盧峻翔：不想讓自己丟臉

點名日本明星射手富永啟生　中華男籃王牌大鎖林秉聖喊話死守他

點名日本明星射手富永啟生　中華男籃王牌大鎖林秉聖喊話死守他

生涯兩度遭遇「和平慘案」　陳盈駿再戰日本男籃坦言大環境不同

生涯兩度遭遇「和平慘案」　陳盈駿再戰日本男籃坦言大環境不同

快訊／「黑豹」阿巴西驚傳腿傷接受PRP療程　參戰中華男籃有變數

快訊／「黑豹」阿巴西驚傳腿傷接受PRP療程　參戰中華男籃有變數

快訊／闖蕩台籃10年正式穿上中華隊球衣　林書緯：我非常驕傲

快訊／闖蕩台籃10年正式穿上中華隊球衣　林書緯：我非常驕傲

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

熱門新聞

留不住黃子鵬？樂天祭5年以上長約搶綁林立　副領隊曝進度

「全力搶黃子鵬」台鋼態度最積極再加碼　樂天一次到位報價恐難留人

費爾柴德、龍恩堅定表態要為台灣出征WBC！旅外好手返台時程待協調

快訊／攻城獅祭出重罰！　朱雲豪多次違反隊規遭扣薪、禁賽1個月

黃子鵬「回家」加盟台鋼雄鷹！5年6600萬簽約　成隊史首位FA補強

「和大谷聊什麼？」問到煩！道奇老將嘆：一點互動都被放大

讀者回應

﻿

熱門新聞

1留不住黃子鵬？樂天長約綁林立曝進度

2樂天恐留不住　台鋼狂追黃子鵬

3費仔、龍仔要打WBC　旅外返台有變數?

4攻城獅重罰　朱雲豪遭扣薪、禁賽1個月

5黃子鵬加盟台鋼雄鷹！5年6600萬簽約

最新新聞

1史庫柏談交易傳聞：為什麼會有我？

2某高層：庫明加是全NBA最搶手交易籌碼

3國王12月28日將辦林書豪球衣退休儀式

4羅東高工挺進黑豹旗8強

5大谷翔平追悼長嶋茂雄：彷彿散發著光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

青龍獎／李光洙.李先彬青龍獎放閃 金宇彬忍不住笑場XD

【盧秀燕怒了！】賓賓哥校園違規直播　怒批「白目」：永不錄用

【大哥的女兒就是狂！】新娘不丟扇子改丟「玩具步槍」

青龍獎／玄彬奪影帝！緊擁妻子放閃　孫藝真獲影后…甜喊他本名

【沒人發現就不是偷喝】萌娃趁機狂吸飲料！高度超剛好
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366