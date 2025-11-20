運動雲

>

生涯兩度遭遇「和平慘案」　陳盈駿再戰日本男籃坦言大環境不同

▲中華男籃陳盈駿、盧峻翔、阿巴西、林書緯、林庭謙、圖齊。（圖／中華籃協提供）

▲中華男籃隊長陳盈駿。（圖／中華籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

此次再度扛起「台灣隊長」重任，中華男籃一哥兼主力控衛陳盈駿，將領軍出征2027年卡達FIBA籃球世界盃資格賽，在首輪主客場面對強敵日本男籃的兩場賽事。生涯曾兩度遭遇「和平慘案」，分別輸給日本39分、40分，陳盈駿語重心長表示，「台灣籃球經歷過去幾年職籃發展，以及本次亞洲盃的好表現，確實增添一些信心，但仍會以挑戰者心態來面對此次和日本的交手對決。」

中華男籃在此次世界盃資格賽與強敵日本、南韓以及中國分在同組，首輪賽事將在11月28日於客場日本神戶交手日本男籃，12月1日則回到主場新莊體育館再度對決日本男籃。

2018年世界盃資格賽，中華隊在主場和平籃球館慘輸日本40分，2020亞洲盃男籃資格賽則以39分慘敗，生涯曾兩度遭遇和平慘案的陳盈駿，也喊話對於此次再戰日本隊是相當期待。

「台灣籃球的大環境，和7年前已經有很大的改變，目前台灣已經有職業籃球聯賽，也在先前的亞洲杯打出佳績，對於這次再度和日本男籃交手有很大的信心。」陳盈駿如此說道。

陳盈駿強調，「日本男籃已經在世界大舞台證明過自己，無論團隊的凝聚力與打法，都很值得我們學習，我們就是以挑戰者的心態來面對他們。」

關鍵字： 陳盈駿台灣隊長中華隊中華男籃和平慘案

【心情不好就動手？】退休男鐵鎚殺妻！ 犯後到警局雙手平舉自首

