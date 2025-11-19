快訊／迎接生涯第23季！詹皇本季首秀　狂送12助攻率湖人15分大勝

記者杜奕君／綜合報導

因坐骨神經痛整整缺席了開季前14場例行賽，洛杉磯湖人天王球星詹姆斯（LeBron James）終於在19日迎來職業生涯第23季，也是2025-26賽季的個人首度出賽。此戰詹皇牛刀小試7投4中砍下11分，但也再次展現全能身手狂送全場最高12助攻完成雙十數據，加上「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）也攻下37分、5籃板、10助攻、4抄截，湖人以140比125狂勝猶他爵士。

紫金軍團今日在主場迎戰爵士踢館，先前因爲坐骨神經痛連續缺席開季前14場比賽的湖人一哥詹姆斯，終於在今日迎接本賽季首度登場。

現年40歲的詹姆斯，終於在今日迎接職業生涯第23個賽季到來，賽前招牌的「灑粉」儀式也昭告籃球迷，詹皇正式霸氣回歸。

不過此戰湖人開賽並未立即打出「慶祝行情」，反而讓作客的爵士首節就打出36比27領先氣勢，半場打完爵士甚至仍以4分取得領先。

但第3節開打後，湖人3巨頭唐西奇、詹姆斯以及里夫斯（Austin Reaves）開始展現強大破壞力，在唐西奇不斷上演飆分秀下，湖人此節尾聲拉出一波13比2逆襲，在3節打完反以11分壓制爵士。

末節湖人靠著詹姆斯助攻連發，加上主戰長人艾頓（Deandre Ayton）連續進攻得手，領先幅度已經突破20分之多，就連詹皇之子布朗尼（Bronny James）都替補投進三分球，最終湖人就在5人得分達雙位數的優勢火力下，以15分之差贏球。

湖人此戰以唐西奇22投11中狂轟37分、5籃板、10助攻、4抄截最佳，但他單場也出現多達8次失誤，里夫斯轟下26分，艾頓20分、14籃板，至於詹姆斯則是先發出賽29分37秒，攻下11分、3籃板、12助攻、1抄截。

輸球的爵士方面，喬治（Keyonte George）轟下34分、4籃板、7助攻，馬卡南（Lauri Markkanen）31分、5籃板、2抄截。

▲湖人天王球星詹姆斯終於迎接本季首度登場，全場砍下11分並送出12助攻領軍大勝。（圖／路透）