PLG職籃之王誕生！　盧峻翔破紀錄生涯第7度奪單月MVP

▲領航猿盧峻翔生涯第7度奪下PLG職籃單月MVP 。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃19日公佈2025-26球季11月最有價值球員，由於本季10、11月各進行2場比賽，因此聯盟和各隊開會討論決定，將10、11月總計4場比賽一起統計選出11月最有價值球員。開季打出王者氣勢並且戰績亮眼的桃園璞園領航猿，當家球星盧峻翔依舊展現穩定的進攻火力，繳出場均18分、4.5助攻、3.5籃板、2抄截，幫助領航猿開季戰績2連勝穩居第一，也因此生涯第7次獲選單月最有價值球員再創聯盟新紀錄。

不論在PLG或是EASL，攻擊火力愈夜愈美麗的盧峻翔，已經打響自己「夜王」的招牌。在10月29日對上台鋼獵鷹的比賽，盧峻翔締造生涯第201次抄截，在抄截榜上超越曼尼高，成為PLG新科的歷史抄截王。

另外在11月8日客場出戰馬尼拉電氣，盧峻翔攻下個人在 EASL 生涯的第200分，成為 EASL 第六位進入200分俱樂部的球員。

而在11月最有價值球員的激烈競爭中，盧峻翔的18分及2抄截均為非外籍球員之冠，二分球及三分球命中率均為45%也是水準之上。

盧峻翔出色的表現，讓他在單月最有價值球員投票中，20張選票（包含2張球迷選票）中拿到6張第1名的5分、以總分58分獲選11月最有價值球員。