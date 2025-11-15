運動雲

滿場！5500人力挺加持　戰神主場開幕戰洛夫頓轟28分撂倒國王

▲戰神雷蒙恩、洛夫頓、張兆辰、戰神主場開幕戰和平籃球館湧入滿場5500人觀戰。（圖／TPBL職籃提供）

▲戰神洛夫頓砍下28分領軍力退國王。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃台北台新戰神15日舉行新賽季主場開幕戰，現場湧入「滿場」5500位球迷入場力挺觀戰。戰神頭號砍降洛夫頓再度展現「進攻萬花筒」飆分秀，全場攻下28分，加上錢肯尼17分、4助攻，本季站上先發的本土大前鋒張兆辰也有生涯新高14分外帶5籃板，雷蒙恩10分、12籃板、2抄截，最終戰神以97比87取勝。

賽前2連勝的國王踢館戰神主場，不過兩大主力桑尼、李愷諺都未上陣，也讓戰神首節就在錢肯尼、雷蒙恩等進攻箭頭衝鋒下，取得雙位數領先，第2節戰神則靠威力斯上演飆分秀，半場打完戰神以54比37領先。

▲戰神主場開幕戰，和平籃球館湧入滿場5500人觀戰。（圖／TPBL職籃提供）

▲戰神主場開幕戰，和平籃球館湧入滿場5500人觀戰。（圖／TPBL職籃提供）

下半場國王終於甦醒，包括奧帝以及林彥廷適時跳出，讓落後追近僅剩個位數，但戰神主力砍將落夫頓隨後又是連續強勢單打建功，最終戰神就以10分之差拿下本季主場開幕戰勝利。

戰神總教練許皓程指出，連續4場的客場作戰後終於回到主場，感謝戰友的一路支持。他談到比賽中雖然出現錢肯尼被戳到眼睛、洛夫頓深陷犯規麻煩等狀況，但隊友互相補位，「展現團隊凝聚力，這是一場團隊的勝利。」

談到繳出生涯新高14分的張兆辰，許皓程認為「完全不意外」，並肯定張兆辰於季前的努力與進步。已連續三場得分上雙的錢肯尼本場進帳17分，他強調不多談個人數據，「在攻守兩端我都願意付出，更在意團隊能不能拿下總冠軍。」

▲張兆辰繳出生涯新高14分表現。（圖／戰神提供）

▲張兆辰繳出生涯新高14分表現。（圖／戰神提供）

雷蒙恩繳出10分12籃板的雙十演出，並達成個人200籃板里程碑，表示自己會依照團隊需求在場上做出適切貢獻。

全隊最高由洛夫頓拿下28分，首次於戰神主場出賽的他直呼，「在滿場戰友的熱情支持下特別投入。」今日場邊更有來自日本北海道的吉田母女檔，只為親眼替前鋒威力斯加油。她們提到，兩年前在B.League Levanga 北海道看到威力斯奪下單場MVP的表現印象深刻，因此決定親自到場應援，已購買季票的兩人未來也將持續來台支持。

▲來自日本北海道的母女檔，吉田清美(左)與吉田美月(右)特別為前鋒威力斯跨海而來。（圖／戰神提供）

▲來自日本北海道的母女檔，吉田清美(左)與吉田美月(右)特別為前鋒威力斯跨海而來。（圖／戰神提供）

