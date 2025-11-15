中華男籃大危機！　特攻主帥爆料：阿巴西帶傷上陣

▲特攻阿巴西進攻狀況低迷，主帥爆料帶著手肘傷勢上陣。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

季前被視為本季TPBL職籃爭冠熱門勁旅的新北中信特攻，15日作客對上新竹御嵿攻城獅之戰，最終以17分之差輸球，苦吞近期3連敗。此戰陣中頭號得分主力「黑豹」阿巴西手感欠佳，全場僅有7分、3籃板、3助攻進帳。賽後特攻總教練莫米爾（Momir Ratkovic）透露，「包括阿巴西、洋將馬可（Marko Todorovic）都是帶傷上陣，教練團尊重也感謝他們持續出賽的決定。」

特攻此戰以85比102敗給攻城獅，除了苦吞近期3連敗，戰績也滑落至例行賽第3位。本季從日本職籃回鍋特攻效力的阿巴西，開季表現有些低迷，此戰全場11投僅3中，拿下7分、3籃板、3助攻。

而賽季至今阿巴西出賽8場，平均14.8分、4籃板、3.5助攻、1.5抄截，但整體投籃命中率僅有38.9％。

對此，特攻主帥莫米爾透露，「第一次在公開場合談到，除了阿巴西之外，馬可也是帶傷在奮戰，先前阿巴西撞到手肘，馬可則是撞到肋骨，稍有喘不過氣的狀況。」

莫米爾強調，「傷勢對他們一定有影響，但經過積極復健後這場比賽有稍微好一點，但還不是他們100%的狀態，相信他們傷慢慢好之後，會透過更多的練習和比賽找回應有的節奏，教練團尊重也感謝他們持續出賽的決定。」

對於阿巴西來說，目前入選世界盃男籃亞洲區資格賽的中華男籃16人名單，但目前傳出手肘傷勢情況下，是否影響後續備戰國家隊表現，也將值得後續觀察。

▲特攻主力洋將馬可也有肋骨撞傷狀況。（圖／TPBL職籃提供）